Näin maailmalla ajatellaan Venäjästä

ECFR-ajatuspaja on kartoittanut yhdeksän EU-maan, Britannian, Yhdysvaltojen, Kiinan, Venäjän, Intian ja Turkin kansalaisten mielipiteitä muun muassa Ukrainan sodasta ja Venäjästä. Tutkimuksesta kertoo The Guardian.

Tutkimus osoitti, että lännessä näkemykset Venäjästä ovat koventuneet viimeisen vuoden aikana.

Briteistä 77 prosenttia, amerikkalaisista 71 prosenttia ja yhdeksän EU-maan kansalaisista 65 prosenttia kokevat Venäjän vastustajana tai kilpailijana. Ainoastaan 14 prosenttia amerikkalaisista, 15 prosenttia EU-maiden kansalaisista ja 8 prosenttia briteistä näkivät Venäjän liittolaisena tai välttämättömänä kumppanina.

Suhtautuminen Venäjään on huomattavasti myönteisempää länsimaiden ulkopuolella.

Intialaisista 80 prosenttia, kiinalaisista 79 prosenttia ja turkkilaisista 69 näkee Venäjän liittolaisena tai kumppanimaana.

The world is changing.

New analysis from @ecfr on how #Ukraine has united the west but not the rest.https://t.co/YbpIaVXS7x pic.twitter.com/CAbl0KqTiM

— david_mcnair (@David_McNair) February 24, 2023