Näin luki Charlesin viestissä kuningataräitinsä arkun päällä

Kuningatar Elisabet II:n valtiolliset hautajaiset järjestettiin maanantaina Lontoossa.

Surusaattue siirtyi alkuiltapäivästä pidetyn seremonian jälkeen Westminster Abbeysta kohti Wellingtonin kaarta Hyde Parkissa.

Arkku saapui kello kuudelta Windsorin linnalle, jossa se kannettiin Pyhän Yrjön kappeliin. Seremonian jälkeen kruununjalokivet otettiin pois ja arkku siirrettiin hautakammioon, johon on haudattu myös prinssi Philip, kuningas Yrjö VI ja kuningataräiti.

BBC:n mukaan kuningas Charles asetti Elisabetin arkulle karmiininpunaisen silkkilipun, joka oli kuulunut kuningattarelle.

Hän jätti arkulle myös käsinkirjoitetun viestin, jossa luki ”rakkaudella ja kiintymyksellä muistaen, Charles R”. R-kirjain viittaa kuningasta tarkoittavaan latinankieliseen sanaan Rex. Sitä on käytetty kuninkaan allekirjoituksena 1100-luvulta lähtien.

Kuningattaren allekirjoituksessa R viittaa Reginaan, joka tarkoittaa latinaksi kuningatarta. Elisabet II allekirjoitti viralliset viestinsä ”Elizabeth R”.

Charlesin ele noudattaa aiempaa perinnettä, sillä myös Elisabet sijoitti käsinkirjoitetun viestin aviomiehensä arkulle huhtikuussa 2021. Allekirjoituksena oli ”Lilibet” eli kuningattaren lapsuudenajan lempinimi.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö osallistui maanantain hautajaisiin.

– Oli etuoikeus kunnioittaa hänen merkittävää elämäänsä ja perintöään, Sauli Niinistö kirjoittaa Twitterissä.

Today, Jenni and I participated in the funeral of Her Majesty Queen Elizabeth II in London. It was an honour to pay tribute to her remarkable life and legacy. pic.twitter.com/IQYIdObzCx

— Sauli Niinistö (@niinisto) September 19, 2022