Näin lakot jatkuvat tällä viikolla

Suomessa järjestetään useita työnseisauksia myös tällä viikolla. Lakot ovat osa Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:n ja sen jäsenliittojen Painava syy -kampanjaa, joilla vastustetaan Petteri Orpon (kok.) hallituksen työmarkkinauudistuksia.

Teollisuusliitto on ilmoittanut useista vuorokauden kestävistä työnseisauksista eri paikkakunnilla tiistaina 14. marraskuuta – torstaina 16. marraskuuta. Tiistaina työnseisauksia pidetään Vaasan vaalipiirissä, keskiviikkona Satakunnan ja torstaina Kaakkois-Suomen vaalipiirissä. Lakot eivät koske hätätyötä, eivätkä sellaista työtä, joka on välttämätöntä hengen ja terveyden turvaamiseksi.

Rakennusliitto järjestää keskiviikkona 15. marraskuuta ja torstaina 16. marraskuuta ulosmarsseja useilla työpaikoilla. Keskiviikkona ulosmarssit toteutetaan Satakunnan vaalipiirissä ja torstaina Kaakkois-Suomen vaalipiirissä. Ulosmarssit alkavat molempina päivinä kello 11 ja kestävät työvuoron loppuun.

Myös Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on ilmoittanut useista vuorokauden mittaisista lakoista tälle viikolle. Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla lakkoillaan tiistaina 14. marraskuuta. Työtaistelut vaikuttavat laajasti ruokapalveluihin Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella sekä Isojoella, Soinissa ja Ähtärissä. Vaikutukset näkyvät myös päiväkodeissa ja kouluissa Isojoen, Kuortaneen, Soinin ja Ähtärin alueella. Lakot myös sulkevat kunnallisia liikuntapaikkoja.

Satakunnassa JHL:n jäsenet lakkoilevat keskiviikkona 15. marraskuuta. Lakossa on mukana liikuntapaikkojen, jätehuollon ja oppilaitosten työtekijöitä. Kaakkois-Suomessa on lakkoja torstaina 16. marraskuuta. Lakossa on mukana JHL:n jäseniä, jotka työskentelevät Saimaan Tukipalvelut Oy:ssä, Imatran Kiinteistö- ja Aulapalvelu Oy:ssä tai Mikkelin Pesula Oy:ssä.

Ammattiliitto Pro on ilmoittanut vuorokauden mittaisesta työnseisauksesta erikseen listatuissa yrityksissä. Työnseisaus koskee työvuoroja, jotka alkavat 16. marraskuuta 2023 kello 00.00 ja 16. marraskuuta 2023 kello 24.00 välillä.