Kylmän sodan työjuhta palvelee nyt Ukrainan taistelukentillä

Ukrainan sota on antanut uuden elämän yhdysvaltalaisille M113-miehistönkuljetusvaunuille, joita muokataan nyt uudenlaisen taistelukentän tarpeisiin. Asiasta kertoo Ukrainan valtiollinen United24-media.

M113 oli pitkään monien asevoimien työjuhta. Vuonna 1960 käyttöön otettu vaunu on nähnyt käyttöä niin Vietnamin viidakoissa kuin Lähi-idän aavikoilla. Vuonna 2007 sen valmistus kuitenkin lopetettiin, ja hitaasti eri asevoimat ovat luopuneet sen käytöstä. Yhdysvallat on pitkälti korvannut M113:t Bradley-rynnäkkövaunuilla.

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, tarve miehistönkuljetusvaunuille oli kova. Helpotusta toivat länsimaiden Ukrainalle lahjoittamat M113:t. Nykyään M113 onkin yksi yleisimpiä taistelukentällä näkyviä miehistönkuljetusvaunuja.

Yhteensä Ukrainaan on lähetetty noin 600 M113-vaunua.

Vaunu painaa noin 14 tonnia. Se on varustettu kuusisylinterisellä bensiinimoottorilla ja sen huippunopeus on 67 kilometriä tunnissa. Täydellä tankilla vaunulla voi ajaa jopa 500 kilometriä. Kyytiin mahtuu 11 sotilasta.

M113 oli alun perin aseistettu yhdellä 12.7 millimetrin konekiväärillä. Pian Ukrainassa kävi kuitenkin ilmi, että yksi konekivääri ei riitä.

Ukraina onkin modernisoinut vaunuja ahkerasti. Niihin on asennettu muun muassa täysin automaattinen 14.5 ja 7.62 millimetrin kaksoiskonekivääri sekä moderni tulenjohtojärjestelmä.

Alkuperäisissä vaunuissa ampuja olisi ollut lähes kokonaan vaunun ulkopuolella, ja siten altis vihollisen tulelle ja drooneille. Nyt konekivääreitä voi kauko-ohjata turvallisesti vaunun alumiinimagnesiumseospanssarin sisäpuolelta.

Uusi tulenjohtojärjestelmä taas mahdollistaa sen, että kohdetta voi seurata helposti liikkeestäkin.

– Kun olemme lukinneet kohteen, se ei pysty pakenemaan. Meidän pitää vain vetää liipaisimesta, tiivistää vaunuja käyttävän kansalliskaartin Hartia-prikaatin sotilas.

M113 on myös pelastanut ihmishenkiä. Vaunua on käytetty evakuoinneissa, ja jotkut vaunut onkin käytännössä muutettu kenttäambulansseiksi paareineen. Prikaatin sotilaiden mukaan vaunu on suoriutunut tästä tehtävästä hyvin.

Vaunua kehitetään jatkuvasti. Parhaillaan joihinkin vaunuihin ollaan asentamassa painavampaa panssarointia. Ohjauksessa käytetyt vivut on korvattu ratilla, ja vaunuihin asennetaan myös automaattivaihteisto.

– Ratti tekee kaikesta helpompaa, eräs sotilas tiivistää.

Päivitetty M113 kuvaa hyvin koko sodan kulkua. Yhdysvaltalaista M113-vaunua koristavat neuvostovalmisteiset konekiväärit, ja vaunun päällä on modernia droonisotaa varten asennettu jykevä suojaverkko.

Yli 60 vuotta vanha työjuhta suoriutuu Ukrainassa kuitenkin edelleen työstä, johon se suunniteltiin kylmän sodan ensimmäisinä vuosikymmeninä.