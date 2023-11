”Ei ole konfliktia” – näin Kreml kommentoi Suomeen saapuvia Frontex-joukkoja

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov on kommentoinut tänään itärajan tilannetta ja Suomen tekemiä uusia toimia rajaturvallisuuden takaamiseksi.

– Ei ole mitään konfliktia, Peskov ilmoitti aluksi ja jatkoi, että rajan sulkeminen on siksi tarpeetonta.

Hänen mukaansa ei ole olemassa jännitteitä eikä Suomea uhkaa mikään.

– Jännitteitä voi sen sijaan syntyä lisäjoukkojen keskittämisestä rajallemme, Peskov sanoi puhelussa viitaten mitä ilmeisimmin Suomeen tänään saapuviin Frontexin joukkoihin.

Euroopan rajavalvontavirasto Frontex on lähettänyt noin 50-60 hengen vahvuisen joukon sekä kalustoa Suomeen.

– Suomalaisten pitäisi ymmärtää, että tämä aiheuttaa meille uhkaa, Peskov sanoi.

Peskovin mielestä uhkaa aiheuttaa lisääntyvä ”sotilasyksiköiden” keskittäminen Venäjän-vastaiselle rajalle, joka Venäjän mukaan on ”provosoimatonta”.

Suomi sulkee ensi yönä viimeisenkin itärajan raja-aseman vastauksena Venäjän käynnistämään hybridioperaatioon.

Peskov speaks about "tensions" with Finland:

About Finland's reinforcement of border security with Russia:

◾️ "nothing and no one threatens Finland,"

◾️ sending European and, in particular, Polish units is "redundant measures,"

◾️"it is absolutely unprovoked, unjustified… pic.twitter.com/XMXNBB7ivV

