Näin Kremlin määräys ydinaseen käytöstä etenisi

Norjan asevoimien tiedustelukoulutusta johtava Kristin Ven Bruusgaard uskoo ydinaseiden käytön riskin olevan olemassa niin kauan kuin Venäjän ja Naton väliset jännitteet pysyvät korkealla tasolla.

Hän kehottaa Foreign Affairs -lehdessä länsimaisia päättäjiä huomioimaan ne ehdot, jotka määrittävät Venäjän ydinasearsenaalin käyttöä.

Ydinasevaltioiden perinteisenä haasteena on tasapainottaa kaksi vastakkaista tavoitetta. Poliittisen johdon on varmistettava, ettei asejärejstelmiä käytetä koskaan ilman asianmukaista valtuutusta. Ydinohjukset on kuitenkin samalla pidettävä jatkuvassa käyttövalmiudessa.

– Venäjän tapauksessa ydinaseiden käyttö vaatii useiden päättäjien hyväksynnän toisin kuin Yhdysvalloissa, joissa ylipäälliköllä on kaikki määräysvalta asiassa. Tästä huolimatta Venäjän asevoimilla on suhteettoman suuri päätösvalta ydinaselinjauksissa, sillä Kremlin päätöksiin vaikuttavia ulkopuolisia analyytikkoja ei juuri ole, Kristin Ven Bruusgaard toteaa.

Venäjän ydinasedoktriinin tulkinnanvaraisuus voi hänen mukaansa johtaa pahimmillaan erittäin vaaralliseen tilanteeseen, joka voi luisua nopeasti molempien osapuolten hallinnasta.

Presidentti Vladimir Putinin, puolustusministeri Sergei Shoigun ja yleisesikunnan päällikkö Valeri Gerasimovin lähettyvillä on aina niin sanottu ydinasesalkku. Määräys ydinaseiden käytöstä edellyttää ensin valtuutusta Putinin salkulta ja sen jälkeen joko Shoigun tai Gerasimovin määräystä. Viesti varmennetaan tämän jälkeen Venäjän strategisten ydinasejoukkojen komentokeskuksessa.

Nykyiset käytännöt periytyvät Neuvostoliiton ajoilta.

– Neuvostojohtajat pyrkivät varmistamaan, ettei yksittäinen henkilö – esimerkiksi ikääntynyt kommunistipuolueen johtaja tai dementiasta kärsivä henkilö – voisi aloittaa maailmanloppua ydinaseilla mielenjohteesta, Kristin Ven Bruusgaard kirjoittaa.

Jos Vladimir Putin harkitsisi vakavasti ydinaseiden käyttöä, hän keskustelisi asiasta ensin Valeri Gerasimovin ja Sergei Shoigun kanssa. Molemmat ovat kokeneita johtajia ja edelleen Putinin luottomiehiä. Gerasimovin esikunta laatisi tämän jälkeen suosituksen siitä, tulisiko Venäjän käyttää ydinaseita vai varata sen mahdollisuus myöhemmäksi.

– Jos he suosittelisivat ydinasekäyttöä tai saisivat käskyn tarjota vaihtoehtoja, he todennäköisesti luettelisivat yksityiskohtaisia neuvoja erilaisista hyökkäystavoista, tiettyjen asejärjestelmien käytöstä, mahdollisista kohteista ja siitä, mihin iskut tulisi kohdistaa maantieteellisesti. He myös antaisivat arvion oletetuista seurauksista, asiantuntija sanoo.

Kristin Ven Bruusgaard huomauttaa, ettei Venäjän asevoimien doktriini juurikaan sovellu Ukrainan sodan kaltaiseen tilanteeseen. Venäjällä oli oletettu asevoimien voittavan vastaavat konfliktin ilman ydinaseisiin turvautumista.

Kaikkein vaarallisin hetki voi koittaa silloin, jos Ukrainan asevoimat ovat suuren sotilaallisen voiton partaalla. Osa asiantuntijoista on arvioinut Vladimir Putinin turvautuvan taktisiin ydinaseisiin esimerkiksi pitääkseen kiinni miehitetystä Krimin niemimaasta.

– Toinen uhkaava hetki tulisi vastaan, jos Venäjän sotilaalliset tai poliittiset johtajat päättävät, että suora sotilaallinen yhteenotto Naton kanssa on väistämätön, Kristin Ven Bruusgaard sanoo.