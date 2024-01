Näin Kreml yrittää puhdistaa Josif Stalinin maineen

Venäjän suurimpiin kaupunkeihin rakennetaan neuvostodiktaattori Josif Stalinille omistettuja keskuksia, jotka pyrkivät inspiroimaan vierailijoitaan Stalinin valokuvilla, puheilla, veistetyillä rintakuvilla ja diktaattoriin liittyvällä rihkamalla. Asiasta kertoo brittilehti Telegraph.

Joulukuun puolivälissä Stalin-keskus avattiin Barnaulin kaupunkiin. Avajaisissa oli alueen komministisen puolueen puheenjohtaja Sergei Matasov. Hän sanoi puheessaan, että Stalin oli todellinen uudistaja.

– Stalinin talous, Stalinin politiikka ja Stalinin kulttuuri antoivat koko maailmalle sysäyksen eteenpäin, Matasov ylisti.

Asiantuntijoiden mukaan Kreml on mukana edistämässä miljoonia ihmisiä tappaneen Stalinin henkilökulttia ja maineen puhdistamista. Venäläisiä muistutetaan siitä, että Stalin oli kukistamassa natsi-Saksaa toisessa maailmansodassa. Tätä hyödynnetään Venäjän nykyisessä propagandassa, jossa niin sanottu suuri isänmaallinen sota on rinnastettu sotaan Ukrainassa.

– He sanovat nyt taistelevansa natseja vastaan Ukrainassa, joka on ikään kuin isänmaallinen sota 2.0. Joten natsismin voittanut Stalin on hyvä imago hallitukselle, toteaa Venäjän politiikan apulaisprofessori Stephen Hall Bathin yliopistosta.

Propagandaa Stalinista syötetään myös lapsille ja nuorille. Tänä vuonna Kreml aikoo järjestää Punaisella venäläisten teinien joukkovoimisteluparaatin. Tällaista ei ole järjestetty sitten Stalinin kuoleman.

Barnaulin kaupungin Stalin-keskuksessa venäläiset koululaiset järjestivät lisäksi flashmobin Stalinin syntymäpäivän kunniaksia. Siinä joukko ihmisiä kokoontuu johonkin ennalta sovittuna ajankohtana ja tekee jotain odottamatonta. Tässä tempauksessa koululaiset julkaisivat itsestään valokuvia julisteiden kera, joihin oli kirjoitettu muun muassa ”hyvää syntymäpäivää, toveri Stalin” ja ”hei, suuri Stalin!”.