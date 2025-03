Näin Kiina voisi tuhota USAn lentotukialukset

Yhdysvalloilla on tällä hetkellä 11 lentotukialusta. Kiina on kuitenkin kehittänyt uusia aseita, jotka saattavat asettaa valtavat sotalaivat haavoittuvaan asemaan. Asiasta kertoo Popular Mechanics.

Jokainen Yhdysvaltain lentotukialuksista on massiivinen: Ne ovat 330 metriä pitkiä, kykenevät kantamaan mukanaan yli 70 lentokonetta ja vaativat lähes 5000 hengen miehistön. Vertailun vuoksi, Suomen puolustusvoimissa aktiivipalveluksessa on noin 24 000 sotilasta.

Numerot ovat vaikuttavia, mutta ne ovat samalla kaksiteräinen miekka. Jo yhden lentotukialuksen menetys heikentäisi Yhdysvaltojen merivoimien taistelukykyä merkittävästi.

Mikäli kaikki mukana olisivat kuolisivat, olisivat tappiot suuremmat kuin Afganistanin tai Irakin sodassa yhteensä.

Kun ajatuspaja CSIS järjesti vuonna 2023 sotapelin mahdollisesta kriisistä Taiwanissa, selvisi, että Yhdysvallat kyllä voittaisi konfliktin – mutta menettäisi kaksi lentotukialusta.

Sotapelin suunnittelijan Mark Cancianin mukaan sekä Kiinalla että Venäjällä onkin voimakkaita aseita, jotka on suunniteltu juuri Yhdysvaltojen lentotukialusten tuhoamiseen. Samaa mieltä on RAND-ajatuspajan tutkija Bradley Martin.

Erityisen suuri uhka on rannikoiden lähellä.

– Ilmalaukaisevien meritorjuntaristeilyohjusten, kuten YJ-12:n, kantomatka on 290 merimailia (540 kilometriä), mutta ne laukaistaan ​​lentokoneista, joilla on myös oma merkittävä kantamansa, Martin tiivistää.

Kiina on myös kehittänyt viime vuosina ballistisia ohjuksia, joita voidaan käyttää merikohteisiin. Tällaiset DF-21- ja DF-26 -ohjukset, joiden kantomatka on jopa 3300 kilometriä.

– Tietenkin tätä varten laukaisijalla on oltava tieto kohteesta, ja tämän tiedon piilottaminen on tärkeä tapa suojata lentotukialuksia. Kun kohde on löydetty, lentotukialuksilla on kuitenkin merkittävä puolustusongelma, Martin varoittaa.

Martin huomauttaa, että myös Venäjällä on samankaltaisia Zircon-ohjuksia, mutta niiden järjestelmät ja iskukyky huomattavasti Kiinan vastaavia heikommat.

Lentotukialuksilla on kuitenkin myös omat puolustuskeinonsa ohjuksia vastaan. Niitä seuraa saattajina armadallinen fregatteja ja hävittäjiä, joilla on omat ohjuksensa niin sukellusveneitä, lentokoneita kuin ohjuksiakin vastaan.

Saattajien tutkat ja asejärjestelmät on myös kytketty toisiinsa, joka mahdollistaa reaaliaikaisen tilannekuvan. Elektroniset sodankäynnin välineet pystyvät taas hämäämään lähestyviä uhkia.

Suojaa tuo myös lentotukialusten valtava koko. Ne on varustettu ylimääräisillä varajärjestelmillä, suojaavilla panssaroinneilla ja vesitiiviillä osastoilla. Lentotukialusta ei kuitenkaan välttämättä tarvitsisi upottaa, vaan pelkkä vauroittaminen riittäisi tuhoamaan niiden taistelukunnon.

– Vaikka lentotukialuksen upottaminen saattaa olla vaikeaa, lentokannen ja taistelujärjestelmien vaurioittaminen saattaa olla helpompaa, Martin arvioi.

Tulevaisuudessa osa lentotukialusten nykyisestä roolista saattaakin korvautua pienemmillä droonialuksilla. Suuressa mittakaavassa lentotukialuksia on kuitenkin vaikeaa korvata.