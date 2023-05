Näin käy jos Aljaksandr Lukashenka kuolee? Tutkija listaa vaihtoehdot

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenkan terveydentilasta ei ole toistaiseksi raportoitu vahvistettuja tietoja riippumattomista tai valtiollisista lähteistä.

– On itsestään selvää, että hänen hallintonsa horjuu, jos hän on vakavasti sairastunut, sanoo Moskovan RUDN-yliopiston entinen apulaisprofessori Aleksander Djokic Twitterissä.

– Jos tämä osoittautuu todeksi, on olemassa useita mahdollisia skenaarioita – kuten julkinen kapina, Venäjän miehitysjoukkojen marssiminen pääkaupunki Minskiin tai Venäjän ja Ukrainan asevoimien yhteenotot Valko-Venäjän maaperällä (tai vastaava sisällissodan kaltainen tapahtuma).

Aleksander Djokic muistuttaa, että Lukashenkalla ei ole laillista seuraajaa.

– Se itse asiassa vahingoittaisi Ukrainan etuja, jos Lukashenka kuolisi ja Kreml asettaisi nukkehallinnon Minskiin. Siinä tapauksessa Ukrainan olisi pakko toimia joko tukemalla (Valko-Venäjän) vapaustaistelijoita tai neutraloimalla Venäjän uhan.

– Lukashenka saattaa kuitenkin selvitä tästä, mutta vertauskuvallinen Damokleen miekka roikkuu Valko-Venäjän kansalaisten ja Ukrainan kansalliseen turvallisuuteen liittyvien etujen yllä. Tietenkin, jos Venäjä menettäisi Valko-Venäjän demokraattiselle hallitukselle, se olisi lopulta samanlainen katastrofi.

Lukashenka ei osallistunut eilen sunnuntaina maan valtiollisia symboleja juhlistaneeseen tilaisuuteen.

Lukashenka on nähty viimeisen kerran julkisuudessa viime viikon tiistaina Moskovassa voitonpäivän juhlallisuuksissa. Muun muassa venäläisen Kommersant-lehden mukaan hän ei selvästi voinut hyvin paraatin aikana, ja hänen vierailunsa jäi erittäin lyhyeksi. Lukashenka palasi kotimaahansa ja laski kukkia muistomerkille osana Valko-Venäjän omia voitonpäivän juhlallisuuksia, mutta ei pitänyt puhetta.

Joidenkin valkovenäläisten mediatietojen mukaan Lukashenkan kerrotaan sairastuneen virukseen ja joutuneen hoidettavaksi minskiläiseen sairaalaan. Julkisuudessa on spekuloitu jopa presidentin menehtymisellä.

Djokicilta kysytään tviitti-ketjussa, voisiko Valko-Venäjän maanpaossa oleva oppositioliike palata maahan ja ottaa tilanteen haltuun.

– Ongelmana on se, että maassa on jo venäläisiä sotilaita. Tämä skenaario on mahdollinen, jos Lukashenka pysyy vallassa pidempään kuin Venäjän presidentti Vladimir Putin eikä Valko-Venäjällä ole venäläisiä sotilaita, hän vastaa.

