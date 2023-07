Näin kasarmien peruskorjaukset etenevät

Yli 11 000 alokasta aloittaa varusmiespalveluksensa tänään maanantaina 3. heinäkuuta. Moni heistä majoittuu uudistetuissa kasarmeissa. Koko valtakunnan majoituskasarmeista yli puolet on peruskorjattu 2000-luvulla.

Puolustusvoimien tiloista vastaava Puolustuskiinteistöt on saanut tänä vuonna valmiiksi kasarmin laajennuksen Rissalassa sekä kasarmien peruskorjaukset Parolannummella ja Dragsvikissä. Lisäksi Upinniemessä on kuluvana vuonna purettu kaksi vanhaa puukasarmia, ja niiden tilalle on rakennettu uudet väistötilat varusmiesten majoituskäyttöön.

Varusmiesten majoitustiloja peruskorjataan parhaillaan Utissa, Upinniemessä ja Rovaniemellä. Rissalassa vanhan kasarmin purkaminen on juuri alkanut ja uudisrakentamista suunnitellaan. Tavoitteena on, että maan kaikki majoituskasarmit ovat 2000-luvulla peruskorjattuja tämän vuosikymmenen loppuun mennessä.

Kasarmien peruskorjauksissa uudistetaan ilmanvaihto- ja muut talotekniikkajärjestelmät sekä toteutetaan tarvittavat laajat rakenteiden ja pintojen uudistamiset.

Nykyaikaisissa kasarmeissa sisäolosuhteet pysyvät jatkossakin parempana, kun varusteiden kuivaustilat on sijoitettu erilleen majoituskerroksista ja maastokäytössä olevat teltat ja muut varusteet säilytetään erillisissä kuivaamorakennuksissa.

Rakenteet ja ilmanvaihto

Puolustuskiinteistöjen rakennuksiin tehdään rakenteiden ja ilmanvaihdon katsastukset säännöllisesti. Katsastukset keskittyvät erityisesti sisäolosuhteisiin vaikuttaviin tekijöihin. Vuosina 2019–2022 rakennuskatsastuksia on tehty yhteensä noin 300 rakennukseen. Kasarmeihin rakenteiden ja ilmanvaihdon katsastukset tehdään kolmen vuoden välein.

– Tänä vuonna teemme noin 160 rakennuskatsastusta. Saamme katsastuksista tärkeää tietoa rakennusten kunnosta ja jatkotutkimustarpeista. Kun kunto ja korjaustarpeet on saatu selville, pystymme kohdentamaan ja ajoittamaan mahdolliset korjaustoimenpiteet oikein, jolloin rakennusten sisäolosuhteita saadaan parannettua tehokkaasti, kuvailee Puolustuskiinteistöistä sisäilma-asiantuntija Hanna Tuovinen.

Nollatoleranssiohjelma

Puolustuskiinteistöjen sisäolosuhteiden nollatoleranssiohjelman perusajatuksena on, että sisäilmaongelmat eivät pääse yllättämään ennakoivan sisäilmatoiminnan, sisäilmaosaamisen kehittämisen sekä toimivan viestinnän ansiosta.

Puolustuskiinteistöjen henkilökunta, kuten siivoojat ja kiinteistönhuolto, tekee jatkuvaa havainnointia sisäilmaan laatuun vaikuttavista asioista.

– Puolustusvoimien henkilökuntaa sekä varusmiehiä kannustamme ilmoittamaan matalalla kynnyksellä havaitsemistaan sisäilmahaitoista. Kaikki meille saapuneet sisäilmahaittoihin liittyvät ilmoitukset johtavat sisäilmatarkastusten tekemiseen, Tuovinen kertoo.

Rakennusten käyttäjät voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa hyvään sisäilman laatuun myös pitämällä tilat siisteinä ja helposti siivottavina.

Puolustuskiinteistöjen tuottama varusmiesten uusi sisäilmaoppimateriaali otettiin käyttöön tammikuussa. Materiaalipaketti sisältää sisäilmavideon lisäksi erillisen oppituntimateriaalin. Vastaavat materiaalit siivouksesta on tuotettu jo aiemmin.

Varusmiesten vastuulle kuuluu erityisesti tupien siivous, millä on myös vaikutusta sisäilman laatuun.