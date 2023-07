Näin Joe Bidenin vierailu näkyy liikenteessä – poliisi kehottaa välttämään autoilua

Helsingin poliisilaitos tiedottaa Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin vierailun aiheuttamista muutoksista kaupungin liikennejärjestelyihin.

Biden vierailee Helsingissä tämän viikon torstaina 13. heinäkuuta. Hän osallistuu Pohjoismaiden ja Yhdysvaltojen huippukokoukseen Presidentinlinnassa. Vierailupäivänä pääkaupunkiseudulla liikkuu useita saattueita niin ennen tapaamista, sen aikana kuin sen jälkeenkin. Ne aiheuttavat muutamia noin 40 minuutin katkoksia liikenteeseen etenkin Helsingin keskustassa.

Poliisista todetaan, ettei katkosten tarkkoja kellonaikoja kyetä kertomaan ennakkoon.

Raitiovaunuliikenne kulkee normaalisti, mutta vuorojen väleissä voi esiintyä poikkeuksia. Poliisi kehottaa julkisia liikennevälineitä käyttäviä huomioimaan, että reiteillä tai niiden ympäristössä voi esiintyä jopa 40 minuutin katkoksia.

Autoilua ydinkeskustassa kannattaa poliisin mukaan välttää liikennejärjestelyiden ja mahdollisten liikennekatkosten vuoksi. Jos keskustassa autoilu on välttämätöntä, siirtymisiin on hyvä varata reilusti aikaa.

– Pyydämme kaupunkilaisilta ymmärrystä ja yhteishenkeä arvokkaan ja turvallisen vierailun takaamiseksi. Helsingissä on harvoin tällaisia poikkeusjärjestelyjä liikenteessä. Poliisi ei turhaan estä tai viivytä liikennettä vierailun aikana. Teemme kaikkemme, jotta kaupunkilaisten liikkuminen olisi sujuvaa niin arkena kuin erilaisten huippukokousten ja vierailuiden aikana, Helsinin poliisilaitoksen ylikomisario Dennis Pasterstein sanoo tiedotteessa.

Muutoksia myös vesiliikenteeseen ja ilmailuun

Tapahtumapäivänä Kauppatorin vesibussi- ja risteilylaiturit ovat poissa käytöstä. Suomenlinnan lauttaliikenne toteutetaan Katajanokalta lähtevän Suomenlinnan huoltolautan laiturista.

Yksityisen vesiliikenteen kulku Eteläsatamaan on kokonaan estetty. Esto ei koske Olympiaterminaalista ja Katajanokan terminaalista Tallinnaan ja Tukholmaan kulkevaa risteilyliikennettä. Terminaaleihin saapuvia kehotetaan varaamaan ylimääräinen tunti aikaa matkoihinsa.

Myös vesiliikenne Päävartion ja Katajanokan välisessä salmessa on kielletty.

Alueella on voimassa tilapäinen rajoitusalue tämänhetkisen tiedon mukaan keskiviikkoaamusta kello yhdeksän aina perjantai-iltaan kello yhdeksään saakka.

Kauppatorin ympäristössä laajoja poikkeusjärjestelyjä

Helsingin Kauppatori on tapahtumapäivänä kokonaan kiinni kello 7 alkaen. Sen ympäristön liikenteessä on seuraavia poikkeusjärjestelyjä vierailupäivänä 13. heinäkuuta:

* Pohjoisesplanadi on suljettu Sofiankadun ja Päävartiontorin välillä.

* Pohjoisrannasta pääsee kävellen ja polkupyörällä keskustaan reittiä Aleksanterinkatu–Unioninkatu.

* Pohjoisrannasta pääsee autolla keskustaan Aleksanterinkadun kautta ja siitä eteläiseen Helsinkiin ja Olympiaterminaaliin Unioninkadun kautta.

* Kulku Mariankadun ja Päävartiontorin kautta Katajanokalle on suljettu. Katajanokalle ja Katajanokan terminaaliin pääsee Pohjoisrannan kautta suoraan Kanavakadulle.

* Eteläesplanadilta, Etelärannasta ja Olympiaterminaalista pääsee Pohjoisrantaan reittiä Fabianinkatu–Aleksanterinkatu.

* Olympiaterminaaliin kulkevien henkilöautojen suositellaan kulkevan Tehtaankadun kautta.

* Olympiaterminaalista saapuva raskas ajoneuvoliikenne ohjataan reittiä Pohjoisesplanadi–Lönnrotinkatu–Hietalahdenkatu–Hietalahdenranta.

* Liikenne Eteläesplanadilla sujuu normaalisti.

* Jalankulkijoilta, polkupyöräilijöiltä ja autoliikenteeltä suljetut osuudet sekä vaihtoehtoiset reitit on merkitty oheisiin karttoihin.