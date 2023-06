Näin kaupungissa kiellettiin älypuhelimet lapsilta

Irlantilaisessa Greystonesin kaupungissa vanhemmat ja koulut ovat päättäneet kieltää älypuhelimet alakouluikäisiltä lapsilta, uutisoi The Guardian.

Noin 30 kilometriä Dublinista etelään sijaitsevassa pikkukaupungissa on kahdeksan peruskoulua, joiden vanhempainyhdistykset päättivät kollektiivisesti kieltää älypuhelimet kaikilta kaupungin lapsilta siihen asti, että he menevät yläasteelle.

Linjauksen mukaan alakouluikäiset lapset eivät saa käyttää älypuhelimia missään, eivät kouluissa eivätkä kotona.

Tiukka älypuhelinkielto alkoi viime kuussa, ja sen takana on huoli lasten lisääntyneestä ahdistuksesta sekä aikuisille tarkoitetun sisällön näkemisestä. Greystonesin koulut olivat jo aiemmin kieltäneet tai rajoittaneet kännyköiden käyttöä, mutta älypuhelimien ja sosiaalisen median käyttö vapaa-ajalla näkyi silti yhä nuorempien lasten käytöksessä.

Idea kiellolle lähti opettajista, jotka huomasivat levottomuuden lisääntyneen lasten parissa. Pian koulut lähettivätkin vanhemmille kyselylomakkeita aiheesta, ja pian pidettiin koulujen ja vanhempien välinen tapaaminen, jossa kiellosta päätettiin.

Vaikka kielto onkin vapaaehtoinen, eivätkä kaikki vanhemmat ole suostuneet kieltämään lapsiltaan älypuhelimia, on kiellon taakse saatu riittävästi vanhempia luomaan ”kriittinen massa”, arvioi St. Patrickin koulun rehtori Rachel Harper. Joillakin luokilla kiellon piirissä on mukana 90 prosenttia lapsista.

– Toivottavasti tulevaisuudessa älypuhelinkiellosta tulee uusi normaali, Harper toivoo.

Se, että kiellossa on mukana yhtenä rintamana suuri osa vanhemmista, vähentää myös lapsiin kohdistuvaa ryhmäpainetta. Mitä useampi vanhempi on kiellossa mukana, sitä pienempi on todennäköisyys sille, että lapsen kavereilla on älypuhelimet.

Vanhempien ei myöskään tarvitse enää perustella lapsille, miksi he eivät saa älypuhelinta, vaan voivat yksinkertaisesti vedota uusiin sääntöihin. Tällöin lasten kauna ja paha mieli ei kohdistu vanhempiin.

– Vanhemmat rakastavat tätä. He voivat vain syyttää koulua, Harper naurahtaa.

Kielto on ollut niin onnistunut, että jotkut vanhemmat toivovat sen laajentamista yläasteen ensimmäiselle kahdelle luokalle. Yksi heistä on Nikkie Barrie, jonka yläkouluikäinen lapsi on jatkuvasti älypuhelimensa pauloissa.

– [Älypuhelin] on ollut valtava riesa. Olen menettänyt tyttäreni. Kun kyse on teknologiasta, he vain istuvat kuin robotit TikTokin maailmaan uppoutuneena, Barrie harmittelee.

Greystonesin älypuhelinkielto on herättänyt huomiota myös muualla Irlannissa. Irlannin opetusministeri Stephen Donnelly onkin suositellut vastaavan älypuhelinkiellon laajentamista koko maahan.

Lasten mielipiteet älypuhelinkiellosta vaihtelivat. Joidenkin mielestä kielto oli reilu, koska se koski käytännössä kaikkia. Toiset haluaisivat oman älypuhelimen, mutta ymmärtävät perusteet kiellon takana.

– Ei älypuhelinkielto ole minulle maailnanloppu, kommentoi 12-vuotias Josh Webb. – Tosin tiedän, että jotkut luokkatoverini eivät pidä kiellosta yhtään. Mutta me olemme lapsia, mitä me voimme tehdä? Webb toteaa.