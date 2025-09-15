Näin hyökkääjän vaanijadroneja metsästetään ilmasta

Ukrainalaiset pyrkivät tuhoamaan venäläisten niin sanottuja nukkuja- tai vaanijadroneja, jotka jätetään teille ja poluille väijymään ajoneuvoja ja jalkaväkeä.

Ukrainan maavoimien 63. mekanisoitu prikaati on jakanut sosiaalisessa mediassa videon (jutun alla), joka näyttää ukrainalaisten FPV-räjähdedronejen etsivän ja tuhoavan venäläisten ”nukkuvia” droneja ja jalkaväkimiinoja.

”Nukkuvat” dronet laskeutuvat maastoon, siirtyvät akunsäästötilaan ja odottavat sopivaa kohdetta logistiikkareittien varrella.

Laitteet voivat olla tällaisessa horrostilassa jopa viikkoja ennen niiden herättämistä ja yllätysiskun tekemistä. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Sodan molemmat osapuolet käyttävät näitä vaanijadroneja.

Ukrainan asevoimilla oli sodan alkuvaiheessa etulyöntiasema dronesodankäynnissä, mutta Venäjä on lisännyt viime vuosina tuotantoaan massiivisesti ja kehittänyt asevoimiensa dronetaktiikoita.

– Meillä on erittäin hyviä tuloksia niin sanottujen nukkuja- tai vaanijadronejen tuhoamisessa, kertoi Ukrainan maavoimien 14. mekanisoidun prikaatin tiedottaja Nadja Zamryga aiemmin puolustusministeriön alaiselle ArmyInform-medialle.