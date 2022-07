Näin hyökkääjää juoksutetaan – ”venäläiset tanssivat Ukrainan pillin mukaan”

Ukrainan asevoimien mukaan Moskova siirtää joukkoja Itä-Ukrainan rintamalta maan eteläosiin puolustamaan miehittämäänsä Hersonin aluetta.

– Kun venäläiset irrottavat yksiköitä idästä vahvistaakseen eteläistä rintamaa, ukrainalaiset alkavat napsia paloja Izjumin etulinjasta (idässä), toteaa King’s College Londonin sotatieteiden laitoksen tutkija ja entinen Britannian asevoimien upseeri Mike Martin Twitterissä.

Ukraina on tehostanut vastahyökkäystään Hersonin alueella ja pyrkii eristämään hyökkääjän joukot Etelä-Ukrainassa.

– Ukrainalaiset, jotka ovat nyt saaneet momentumin, aikovat siirtää painetta eteläisen ja itäisen rintaman välillä edestakaisin, Martin sanoo.

Tämänhetkinen rintamalinja kulkee Itä-Ukrainasta kaartuen kohti eteläistä ukrainaa Krimin niemimaan edustalle.

Martin havainnollistaa tilannetta kartalla (jutun alla), jossa Ukrainan asemat muodostavat pienemmän sisäkaaren, kun taas Venäjän asemat muodostavat suuremman ulkokaaren.

Puolustaja pystyy liikuttamaan joukkojaan nopeammin lyhyempien etäisyyksien ansiosta. Hyökkääjään joukkojen siirrot puolestaan kestävät kauemmin ja ovat logistisesti haastavampia pidempien etäisyyksien vuoksi.

– Venäläisten pitää siirtää joukkojaan paljon suuremman kaaren läpi kuin ukrainalaisten, ja niin ukrainalaiset voivat laittaa venäläiset tanssimaan oman pillinsä mukaan, Martin kertoo.

– Hienosti tehty.

Martin arvioi, että Ukrainan päätavoitteet ovat edelleen maan eteläosissa. Jatkamalla operaatioitaan idässä ukrainalaiset sitovat hyökkääjän joukkoja siellä.

— Dr Mike Martin 🔶 (@ThreshedThought) July 28, 2022