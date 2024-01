Näin estät kotiverkkosi vakoilun

Suojelupoliisi (Supo) ja Kyberturvallisuuskeskus ovat huolissaan tavallisten kansalaisten kotireitittimien käytöstä kyberrikosten ja jopa vakoilun välineenä, uutisoi Reserviläinen. Asiantuntijan mukaan modeemi ja reititin ovat laitteita, joiden tietoturvaa ei useinkaan ajatella tarpeeksi.

– Modeemi ja reititin oat usein sellaisia laitteita, jotka ihmiset saattavat vain tökätä seinään ja ajatella, että kaikki on hyvin niin kauan kuin netti toimii, kyberturvallisuuskeskuksen tietoturva-asiantuntija Samuli Könönen sanoo.

Asiantuntija jakaa Supon huolen kotiverkon tietoturvariskeistä.

Rikolliset voivat kuitenkin saada kotiverkon avustuksella haltuunsa tavallisen kansalaisen laitteen, joka on tämän jälkeen hyödynnettävissä palvelunestohyökkäyksessä. Palvelunestohyökkäyksellä tarkoitetaan hyökkäystä, jossa esimerkiksi tietylle viranomaisen verkkosivulle ohjataan niin paljon liikennettä, että sivun käyttäminen estyy.

Kun tavallisen kansalaisen kotiverkko ja laite valjastetaan palvelunestohyökkäyksen käyttöön, on oikea tekijä haasteellisempi jäljittää. Könösen mukaan palvelunestohyökkäyksiä tapahtuu Suomessa jopa yli 10 000 vuodessa.

– Yleensä ihmiset eivät ole tietoisia asiasta, sillä rikollinen ei tietenkään halua paljastaa laitteen omistajalle käyttävänsä laitetta, Könönen sanoo.

Suojelupoliisi on puolestaan ensisijaisesti huolissaan kybervakoilusta, jossa rikollinen voi käyttää yksityisen henkilön laitetta ja verkkoa väylänä vakoilemiseen. Tässäkin tapauksessa ilmi tullutta tapausta on vaikea selvittää, sillä välissä on toinen laite.

– Harvoin siis tunkeudutaan yksityisen ihmisen reitittimiin sen takia, mitä tietoja sieltä löytyy. Siksi on tärkeää huolehtia näistä asioista, vaikka ajattelisi, että omissa tiedoissa ei ole mitään rikollisia kiinnostavaa, asiantuntija jatkaa.

Könönen suosittelee oman reitittimen etähallinnan kytkemistä pois päältä, sekä oletussalasanan vaihtamista. Joissakin reitittimissä kaikki saman mallin laitteet käyttävät samaa salasanaa, helpottaen rikollisten toimintaa entisestään.

Lisäksi Könönen suosittelee reitittimen päivittämistä tai laitteen vaihtamista uuteen, mikäli vanhaan ei enää ole saatavilla päivityksiä. Yksityinen kansalainen voi jo pienillä toimenpiteillä edistää kansallista kyberturvallisuutta.