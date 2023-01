Näin brittisukellusvene livahti Neuvostoliiton lentotukialuksen alle ja vietti siellä tunteja

Neuvostoliiton huhtikuussa 1977 järjestämä Sever-77 (suom. pohjoinen) laivastoharjoitus tarjosi länsitiedustelulle houkuttelevan kohteen. Barentsinmerellä järjestettyä harjoitusta nimittäin johdettiin vain kaksi vuotta aiemmin käyttöön otetulta lentotukialus Kieviltä.

Alueella operoi tuolloin myös brittilaivaston Swiftsure-luokan ydinkäyttöinen taistelusukellusvene HMS Swiftsure. Sen kapteeni John Speller sai venäläisalukset havaittuaan tiukan tehtävän. Swiftsuren tulisi tallettaa Kievin akustinen jälki ja kerätä kaikki muukin mahdollinen tiedustelutieto aluksesta.

Jokaisella aluksella on oma erityinen akustinen ”sormenjälkensä”. Kievin äänen tallentaminen antaisi Britannialle ja sen Nato-liittolaisille mahdollisuuden tunnistaa alus jatkossa helposti ja nopeasti.

The War Zone kertoo tästä löytyvässä artikkelissa harvinaislaatuisesta tiedusteluoperaatiosta, jossa Swiftsure soluttautui Neuvostoliiton sotaharjoituksen keskelle ja livahti lopulta tuntikausiksi Kievin alle. Jutussa on julkaistu myös harvinaisia kuvia, joita brittisukellusvene otti Kievistä.

Kapteeni Speller komensi aluksensa lähestymään Kieviä ja sen saattajia takaapäin hitaasti ja varovasti. Näin neuvostoalusten omien potkurien meteli estäisi niitä havaitsemasta lähestyvää sukellusvenettä.

Piinallinen lähestyminen vaati kärsivällisyyttä ja rautaisia hermoja. Swiftsure asettui lopulta Kievin lähelle, siirtyi varoen vastaavaan nopeuteen kuin kohteensa ja alkoi nousta kohti pintaa. Tässä vaiheessa periskoopissa näkyivät jo jättimäisen neuvostoaluksen potkurit.

Tunteja kestänyt operaatio oli vaarallinen. Artikkelin mukaan sukellusvene oli lähimmillään vain muutaman metrin päässä liki kymmenen kertaa sen kokoisesta tukialuksesta. Näillä etäisyyksillä esimerkiksi äkillinen kurssin muutos olisi voinut johtaa helposti törmäykseen, brittiveneen havaitsemiseen ja kansainväliseen selkkaukseen.

Swiftsurea ei kuitenkaan huomattu. Kievin akustisen jäljen tallentamisen lisäksi britit onnistuivat myös ottamaan runsaasti valokuvia Kievin pohjasta ja potkureista. Ne auttoivat länsitiedustelua arvioimaan uuden tukialuksen suorituskykyä ja muita ominaisuuksia.

Kun kaikki mahdollinen tieto oli kerätty, liukui Swiftsure äänettömästi syvyyksiin. Kiev ja sen saattajat eivät koskaan saaneet tietää niitä jallittaneesta brittiveneestä.

