Näin Bahmutiin suuntaavat ukrainalaiset valmistautuvat taisteluun

Ukrainalaisten erikoisjoukkojen leirissä 25 kilometriä Bahmutin rintaman etulinjan takana valmistaudutaan tulevaan taisteluun. Asiasta uutisoi The Kyiv Independent.

Sotilaat 80. ilmahyökkäysprikaatista taistelevat Bahmutissa aina kahden päivän ajan. Tämän jälkeen he palaavat päiväksi takalinjaan, jossa he saavat levätä. Takalinjassa on kuitenkin harjoiteltava myös vapaapäivinä.

– Harjoittelemme säännöllisesti, jotta emme menetä taistelulaitojamme, vaan kehitämme niitä, kommentoi 27-vuotias joukkueenkomentaja Vladyslav, jonka puoliso työskentelee lääkintämiehenä samassa yksikössä. Pariskunta tapasi toisensa vuonna 2014 Maidan-aukion barrikadeilla.

Vladyslav kertoo sotilaiden harjoittelevan tänään taktista liikkumista ja ampumista. Koska hänen yksikkönsä koostuu eri-ikäisistä ja -taitoisista sotilaista, on yhtenäisen joukkueen rakentaminen tärkeää. Jokaisen on pystyttävä luottamaan täysin muihin sotilaisiin.

Viiden tunnin harjoituksen aikana ei välttämättä opi uusia taitoja, mutta harjoittelu kehittää silti yhteistyötaitoja.

– Ensimmäinen ja tärkein asia, jota tästä harjoittelusta opimme, on koheesio, Vladyslav linjaa.

Sotilaat ovat Vladyslavin mukaan väsyneitä, mutta ajatus sodan päättymisestä auttaa heitä jaksamaan.

37-vuotias Ruslan kertoo takalinjassa pyrkivänsä syömään hyvin ja käyvänsä välillä läheisellä torilla. Lepo on tärkeää, sillä jatkuva jännittäminen etulinjassa väsyttää niin henkisesti kuin fyysisestikin. Hän sanoo myös käyvänsä joka päivä aseradalla.

– On harjoiteltava, ettei menetä jo olemassa olevia taitojaan, Ruslan toteaa.

Bahmutissa 80. ilmahyökkäysprikaati on ollut helmikuusta lähtien. Tätä ennen se taisteli syksyllä Harkovan ja Luhanskin alueella. Nyt se on sijoitettu kaupungin pohjoisosiin, jossa se pyrkii vastahyökkäyksillä valtaamaan takaisin Wagner-joukkojen hallitsemia alueita.

Prikaatille annettu tehtävä ei ole helppo, vaikka yksikön sotilaat tekevät kaikki mahdolliset varotoimet tappioiden välttämiseksi.

– Tehtävien suorittaminen on aina vaikeaa, koska tappioita tulee kuitenkin. Loukkaantuneita ja kaatuneita, Ruslan harmittelee.

Bahmutissa sotilaat eivät juuri ehdi nukkumaan. Heidät jaetaan pieniin ryhmiin eri juoksuhautoihin, joissa he vuorotellen tarkkailevat venäläisiä. Yleensä venäläisten hyökkäykset alkavat aamuneljältä, ja niitä on päivän aikana useita.

Myös 34-vuotias Fedir kertoo Bahmutin olosuhteiden olevan vaikeat, mutta kokee taistelutovereidensa kanssa taistelun mielekkäämmäksi kuin kotonsa istumisen.

Sodan alkuvaiheessa Fedir asui Tupytšivin kylässä Chernihivin alueella Pohjois-Ukrainassa. Hänen kylänsä oli yksi ensimmäisistä, jotka Venäjä miehitti. Venäjän miehityksen aikana hänen diabetesta sairastava äitinsä ei saanut en” tarvittavia lääkkeitä, jonka seurauksena hän sai sydänkohtauksen, halvaantui ja kuoli muutama kuukausi myöhemmin.

– Minulla ei ole enää mitään menetettävää, Fedir kertoo ajatelleensa kävellessään hautajaisten jälkeen värväystoimiston ovista sisään.

Sotilaselämä oli Fedirille aluksi rankkaa, mutta ajan kanssa siihen on tottunut. Kun hän piteli ensimmäistä kertaa kivääriä kädessään harjoitusalueella, hän ajatteli tämän [uran] sopivan hänelle.

Bahmutissa taistelevia ukrainalaissotilaita motivoikin ajatus voitosta.

– Ukrainan sota ei alkanut vuonna 2014. Venäjän sota Ukrainaa vastaan on kestänyt 300 vuotta, Vladyslav tiivistää. – Menneet sukupolvet taistelivat, jotta meillä olisi oikeus elää ja kutsua itseämme ukrainalaisiksi. Nyt on meidän vuoromme tehdä kaikkemme, jotta tulevilla sukupolvilla olisi oikeus elää.