Näin amerikkalaislehti kertoo itärajasta – ”Venäjä yrittää horjuttaa Natoa”

Yhdysvaltalainen Newsweek-lehti kertoo Suomen rajatilanteesta. Lehti kuvailee, että Venäjä lietsoo siirtolaiskriisiä Suomen-vastaisella rajallaan, minkä takia rajanylityspaikkoja on suljettu.

– Venäjä haluaa saada aikaan harmia ja sekaannusta Suomessa, se on selvä, sanoo ulkoministeriön poliittisen osaston päällikkö Mikko Kinnunen haastattelussa.

Jutussa kerrotaan, että Venäjän naapuri Norja on valmis sulkemaan rajansa nopealla aikataululla ja että myös Viron rajalle on pyrkinyt Venäjän lähettämiä turvapaikanhakijoita.

Amerikkalainen ajatushautomo The Institute for the Study of War (ISW) on verrannut Suomen tilannetta Venäjän sekä Valko-Venäjän yhdessä operoimaan tilanteeseen Puolan rajalla vuonna 2021, joka myös ”todennäköisesti tähtäsi samalla tavoin Naton epävakauttamiseen”

ISW:n mukaan kun Valko-Venäjän viranomaiset avustivat tuhansia Lähi-idän siirtolaisia Puolan rajalle, Kreml käytti juonta tekaistuna todisteena sille, että Natolla olisi aggressioita Valko-Venäjää vastaan.

Newsweekissä arvioidaan, että Suomen liittyminen keväällä Natoon varmasti raivostutti Vladimir Putinia, joka on aiemminkin kantanut huolta puolustusliiton laajenemisesta.

Kinnunen toteaa, että jos vielä 2015-2016 turvapaikanhakija-aallon yhteydessä Suomessa oltiin epävarmoja, onko kyseessä Venäjän tarkoituksellinen operaatio, nyt minkäänlaista epäilystä asiasta ei ole.

– Nyt kaikki ymmärtävät, että tämä on vihamielinen Venäjän vaikuttamisoperaatio.

Kinnunen arvioi lehdelle, että Venäjä saattaa tehdä toimia, jotka ovat sillä hilkulla voidaanko ne käsittää sotatoimiksi ja vaativatko ne laajempaa Nato-maiden vastausta. Venäjän tavoitteena on saada säröjä länsimaiden yhtenäisyyteen ja aiheuttaa ongelmia, jotka voisivat jopa vaikuttaa Ukrainan tukemiseen.

Newsweek nostaa esiin myös yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunnon siitä, että Suomen tulee turvata turvapaikanhaun mahdollisuus kaikissa tilanteissa. Kinnusen mukaan Venäjä käyttää Suomen velvoitteita turvapaikanhakijoita kohtaan omaksi hyödykseen.

Kremlin lehdistösihteeri Dmitri Peskov sanoi Venäjän valtiollisen uutistoimiston Tass:n mukaan, että Naton laajeneminen uhkaa Venäjää, jonka on pakko tehdä ”vastatoimia”.

– Haluan painottaa, että Nato tuo jatkuvasti rakenteitaan meitä kohti, me emme ole siirtymässä Natoa kohti, Peskov kommentoi perjantaina iltapäivällä.

– Tämä on väistämättä huolenaihe ja vaatii vastatoimia, jotta voimme taata turvallisuutemme, sanoi Peskov ja väitti, että sotilaallinen konflikti Euroopan ja Venäjän välillä tapahtuu ”ennemmin tai myöhemmin”.