Näin aloituspaikkoja lisätään – ”nuorten päästävä korkeakouluun”

Suomalaisten koulutustaso on laskenut dramaattisesti ja työmarkkinat kärsivät korkeakoulutettujen osaajapulasta. Aloituspaikkojen lisäämisellä ja niiden rahoituksen varmistamisella hallitus vastaa osaajapulaan, mutta myös auttaa ahkeria nuoria saamaan kaipaamansa opiskelupaikan.

– Jotta suomalaisten koulutustaso voi nousta, on yhä useamman nuoren päästävä korkeakouluun. Paikkoja ei ole ollut monissa koulutuksissa tarjolla riittävästi, ja ne kohdistuvat liian harvoille. Korkeakoulutuksen ulkopuolelle jää joka vuosi suuri määrä nuoria, joilla olisi kyllä kyvyt ja edellytykset kouluttautua, mutta he eivät syystä tai toisesta menesty opiskelijavalinnassa, toteaa kansanedustaja Oskari Valtola (kok.) tiedotteessa.

Hallitus on panostanut kaudellaan korkeakoulujen aloituspaikkojen kasvattamiseen jo noin 50 miljoonalla eurolla. Uudet aloituspaikat kohdennetaan sinne, missä tarve sekä koulutukselle että osaavalle työvoimalle on kaikkein kovinta.

Näillä päätöksillä helpotetaan työvoimapulaa varhaiskasvatuksessa ja sote-palveluissa. Lisärahoituksella kustannetaan lähes 3 000 nuoren kouluttautuminen muun muassa lääkäreiksi, varhaiskasvatuksen opettajiksi, sairaanhoitajiksi ja röntgenhoitajiksi.

– Tähtäämme sellaiseen politiikkaan, joka tuottaa koulutusmahdollisuuksia kaikille kyvykkäille, ahkerille ja innokkaille ihmisille. Tällä hetkellä olemme tilanteessa, jossa näin ei ole, Valtola sanoo.

Suomessa on pitkään jatkunut pula sote-ammattilaisista. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia tarvitaan lisää muun muassa väestön ikääntymisen vuoksi. Riittämätön henkilökunnan saatavuus on heikentänyt sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta ja lisännyt hyvinvointialueiden toiminnan kustannuksia.

– Etenkin lääkärien riittävyys on kriittinen tekijä hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden saatavuuden kannalta. Suomessa on arvioiden mukaan jopa tuhansien lääkärien krooninen vaje, joka ei korjaudu ilman merkittäviä toimia. Tällä lisäyksellä mahdollistamme myös yhä useammalle nuorelle opinnot unelmiensa alalla, Valtola sanoo.

– Vastuullisena puolueena Kokoomus haluaa luoda sellaisen yhteiskunnan, jossa korkeakoulutus on mahdollista yhä useammalle. Suomi on ikääntyvä kansakunta, jolla on vain harvoja valttikortteja käsissään. Osaava väestö on yksi näistä. Tähän on syytä panostaa nyt ja tulevaisuudessa.