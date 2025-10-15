Näin Alexander Stubb perustelee Suomen osallistumista Ukrainan asealoitteeseen

Tasavallan presidentti Alexander Stubb avasi keskiviikkona perusteita Suomen osallistumiselle niin sanottuun PURL-aloitteeseen, jossa Ukrainalle ostetaan aseita Yhdysvalloilta.

– Ensisijainen syy on, että pyrimme varmistamaan Ukrainalle kaikista tehokkaimman ja parhaimman kaluston ja Yhdysvalloilla sitä on, Stubb kommentoi asiaa medialle keskiviikkona Mikkelissä, jossa oli vierailulla.

– Lisäksi halusimme olla mukana verrokkimaiden eli Pohjoismaiden kanssa, jotka ovat jo kortensa kekoon kantaneet. Kolmanneksi olemme osa liittokuntaa ja tavoitteena on tukea Ukrainaa kaikin mahdollisin keinoin, presidentti totesi.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kertoi Suomen osallistumisesta keskiviikkona. Naton pääsihteeri Mark Rutte ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoivat PURL-aloitteesta (Prioritized Ukraine Requirements List) kesällä.

Stubbin mukaan asia valmistellaan hallituksen piirissä ja hintalappu kerrotaan myöhemmin.

– Päätökset tullaan tekemään varmasti aika nopealla aikataululla. Summia en halua vielä avata, Stubb tarkensi.

Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kävivät tiistaina pitkän puhelinkeskustelun Ukrainan tilanteesta ja rauhan edistämisestä. Stubb avasi tiedotustilaisuudessa keskustelujen sisältöä kolmella pointilla.

– Ensimmäinen on lyhyen aikavälin sotilaallinen tuki Ukrainalle. Tässä on tärkeää, että pystymme tavalla tai toisella irrottamaan ilmapuolustukseen liittyvää materiaalia.

Stubb viittasi julkisessa keskustelussa esillä olleisiin Patriot-ilmatorjuntaohjusjärjestelmään sekä pitkän kantaman Tomahawk-risteilyohjuksiin.

– Toinen on pitkän aikavälin turvatakuut: Euroopan puoleltahan ne ovat kutakuinkin valmiit eli sotilaallinen suunnittelu on tehty. Nyt kyse on, miten saadaan USA sitoutumaan backstoppiin, jossa keskeisenä osana tulee olemaan ilmapuolustus ja tiedustelu. Tämä tulee olemaan osa keskustelua Zelenskyin ja Trumpin välillä.

Presidentit Zelenskyi ja Trump tapaavat perjantaina Washingtonissa.

– Kolmas on varsinainen rauhanprosessi. Toivoisin, että Gazan tulitauon jälkeen myös Ukrainan neuvotteluissa saisimme myötätuulta siten, että voisimme jakaa prosessin kahteen osaan, aivan samalla tavalla kuten Lähi-idässä eli ensin tulitauko ja sitten rauhanneuvottelut, presidentti sanoi.

– Suunta on tällä hetkellä parempi, kuin mitä se on ollut pitkään aikaan, Stubb tiivisti tilanteen.

Stubb vieraili keskiviikkona Mikkelissä. Vierailu alkoi Maavoimien esikunnan tarkastuskäynnillä. Presidentti tapasi sekä Naton pohjoisen alueen maavoimajohtoportaan että Maavoimien esikunnan henkilöstöä. Ohjelmassa olivat keskiviikkona myös vierailu uudessa Saimaanportin yhtenäiskoulussa sekä vierailu Sodan ja rauhan keskus Muistissa.