Näin Alexander Stubb ja Pekka Haavisto puhuivat ”jälkilöylyssä”

Kokoomuksen presidenttiehdokas Alexander Stubb on jakanut viestipalvelu X:ään lyhyen videoklipin presidenttiehdokas Pekka Haaviston (vihr.) kanssa käymästään pienestä turvallisuuskeskustelusta.

Stubbin ”jälkilöylyksi” kuvailema keskustelu Haaviston kanssa käytiin Helsinki Security Forumin presidenttiehdokkaiden paneelin jälkeen.

Videopätkällä Haavisto ja Stubb ruotivat Venäjän viimeaikaista kehitystä. Stubb toimi Suomen ulkoministerinä Venäjän hyökätessä Georgiaan vuonna 2008, Haaviston ulkoministerivuosiin osuivat Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja Suomen Nato-prosessi.

– Äijä joutui käymään aika tiukan myllyn, Stubb toteaa videolla.

Haavisto vertaa Ukrainan nyt jo puolitoista vuotta käymää puolustustaistelua Krimin miehitykseen vuonna 2014. Vuonna 2022 ukrainalaiset puolustautuivat, vielä kahdeksan vuotta aikaisemmin tilanne oli erilainen, Haavisto sanoo.

– Mieti, miten meidän olisi käynyt jos (Vladimir) Putin olisi odotusten mukaisesti kävellyt Kiovaan 72 tunnissa, Stubb toteaa kanssaehdokkalleen.

– Maailma olisi toisenlainen, Haavisto pohtii.

Englanninkielisessä viestissään Stubb kuvailee suomalaisten presidenttiehdokkaiden voivan väitellä asioista sivistyneesti. Syyksi Stubb arvioi naapuruuden Venäjän kanssa, jolloin ulko- ja turvallisuuspolitiikka on Suomelle ”eksistentiaalinen kysymys”.

In Finland Presidential candidates are able to engage in civilized debates.

Many reasons for it. With Russia as a neighbour, foreign and security policy is existential for us.

Thank you for the discussions @Haavisto and @MikaAaltola .

Here a little "jälkilöyly" with Pekka. pic.twitter.com/egL2WLYSAG

— Alexander Stubb (@alexstubb) September 30, 2023