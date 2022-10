”Näin äärimmäistä sotilasdiplomatiaa ei ole nähty sodan alkamisen jälkeen”

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigun sunnuntaiset puhelut Britannian, Ranskan ja Turkin puolustusministerien kanssa ja väitteet siitä, että Ukraina suunnittelee niin sanotun likaisen pommin käyttämistä Venäjää vastaan, ovat erittäin huolestuttavia, toteaa IISS-tutkimuslaitoksen (International Institute for Strategic Studies) tutkija, entinen Britannian Valko-Venäjän-suurlähettiläs Nigel Gould-Davies.

– Emme ole nähneet näin äärimmäistä sotilasdiplomatiaa (Ukrainan laajamittaisen) sodan alkamisen jälkeen. Sen sisältö on vielä huolestuttavampaa, Gould-Davies tviittaa.

Hänen mukaansa Ukrainalla ei ole kykyä eikä tarvetta käyttää likaista pommia. Kyse on aseesta, joka yhdistää radioaktiivisia aineita tavanomaisiin räjähteisiin.

Gould-Daviesin mielestä kyse on Venäjästä, joka on häviämässä Ukrainan taistelukentillä heikon sotamenetyksen vuoksi.

– Eikä kukaan myöskään usko Shoigua, varsinkaan Britannian puolustusministeri Ben Wallace, jolle valehdeltiin hänen (Venäjän laajaamittaista) hyökkäystä edeltävän Moskovan-vierailunsa aikana.

Shoigu varoitti myös Ukrainan aikovan kärjistää konfliktia länsimaiden avulla. Gould-Davies pitää väitteitä naurettavina:

– Venäjä on se taho, joka kärjistää tilannetta hyökkäyksillään Ukrainan energiainfrastruktuuria vastaan ja ilmeisillä hyökkäyksillään länsimaiden kriittistä infrastruktuuria vastaan sekä miinoittamalla Kahovkan vesivoimalan padon ja pelaamalla vaarallista peliä Zaporižžjan ydinvoimala-alueella kuukausien ajan.

Gould-Davies katsoo, että Shoigun ulostuloissa on kyse joko Venäjän presidentti Vladimir Putinin bluffin venyttämisestä entistä pidemmälle tai Venäjän valmistautumisesta ydinaseiden käyttöön.

Gould-Daviesin mukaan likaisen pommin käyttäminen ”rikkoisi ydinaseisiin liittyvän moraalisen kammon eli ydintabun”, mutta sillä ei saavutettaisi merkittävää vaikutusta.

Hän kuitenkin varoittaa eskalaation mahdollisuudesta.

– Olen huolissani siitä, että Venäjän mahdollista ydinaseiden käyttöä vähätellään liian paljon, Gould-Davies sanoo.

Gould-Davies kyseenalaistaa siihen liittyvän logiikan:

– Emme halua sen tapahtuvan ja/tai emme näe siinä järkeä, joten näin ei tapahdu. Mutta Venäjän logiikka perustuu siihen, että sen vaihtoehdot hupenevat, kun häviö- ja tappiokierre (Ukrainassa) jatkuu. Kaikenlainen eskalaatio on todennäköisempää.

– Todellinen kysymys on se, mitä länsi tekee, jos Venäjä käyttää ydinaseita. Shoigun puhelut antoivat länsimaiden hallituksille mahdollisuuden toistaa varoituksensa ydinaseiden käytön seurauksista. Meidän täytyy toivoa, että he (venäläiset) ymmärsivät sen.

Shoigu’s round of calls with US, UK, France and Turkey, claiming Ukraine planning to use a ‘dirty bomb’ is v worrying. We’ve seen nothing like this intense military diplomacy since war began. Its substance is even more worrying. /1

— Nigel Gould-Davies (@Nigelgd1) October 23, 2022