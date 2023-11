Näillä toimilla Suomen Yrittäjät parantaisi yksinyrittäjien asemaa

Suomen Yrittäjät on julkaissut 14 kohdan toimenpidelistan, jolla parannettaisiin yksinyrittäjien asemaa.

Elinkeinoelämän suurin järjestö perää yksinyrittäjien toimintaedellytysten parantamista vauhdittamaan Suomen talouden kehitystä.

Listalla on muun muassa yrittäjien eläkejärjestelmän (YEL) kokonaisuudistuksen toteuttaminen siten, että yrittäjien usko järjestelmään palautuu.

Suomen Yrittäjät esittää myös, että yrittäjätyön ja palkkatyön vakuuttaminen sallitaan työttömyyden varalta samanaikaisesti. Lisäksi toivotaan arvonlisäverovarallisuuden vähäisen alarajan nostoa 30000 euroon.

Toiminimiyrittäjille esitetään lapsenhoitajan palkan vähennysoikeutta sekä liikunta- ja kulttuuriedun verovähennysoikeutta.

Lisäksi listalla on ensimmäisen työntekijän palkkaamisen edistäminen alentamalla työllistämisen riskiä, esimerkiksi helpottamalla henkilöperusteista irtisanomista.

Suomen Yrittäjien yksinyrittäjyysasiantuntijan Sonja Antosalon mukaan osa ehdotuksista on tärkeitä yrittäjien oikeudenmukaisen kohtelun vuoksi, mutta pääosa vaikuttaa yritysten kasvuun ja työllistämisaikeisiin.

– Hallituksen kannattaisi nyt kiinnittää huomiota tähän potentiaaliin, jolla voi olla suuri merkitys työllisyystavoitteen saavuttamisessa, Antosalo sanoo.

Yksinyrittäjyys on yrittäjyyden yleisin muoto. Suomessa on lähes 200000 yksinyrittäjää. Suomen Yrittäjien jäsenistä yli puolet on yksinyrittäjiä.

Suomen Yrittäjien 14 kohdan toimenpidelista löytyy kokonaisuudessaan täältä.