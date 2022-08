Näillä alueilla kylvetään helteessä, pian 30 asteen lämpötiloja

Sää on lämpenemässä loppuviikolla etenkin maan eteläosassa hellelukemille, paikoin ja ajoittain hellettä on myös maan keskiosassa. Lapissa sää on viileämpää, selviää Forecan ennusteesta.

Torstaina maan etelä- ja keskiosassa on pääosin poutaista säätä, jonkin verran runsaampaa pilvisyyttä on kuitenkin taivaalla. Kainuun ja Koillismaan suunnalla tulee joitain sateita, Pohjois-Lapissa puolestaan sadekuuroja.

– Eteläisessä Suomessa ylletään paikoin hellelukemille eli yli 25 asteeseen. Pohjoisempana suunnilleen Oulun korkeudelle asti on 20 astetta ja Lapissa alle 20 astetta, toteaa Forecan meteorologi Markus Mäntykannas.

Torstaipäivä on tuulinen, etenkin pohjoisessa sekä etelässä ja idässä. Erityisesti pohjoisen tuntureilla tuuli voi äityä jopa myrskyisäksi. Yöt ovat kohtalaisen lämpimiä.

– Perjantaina päivällä hellekaistale on eteläisen Suomen asiaa, suunnilleen Salpausselän eteläpuolella helleraja voi ylittyä. Sitä pohjoisempana viilenee torstaihin verrattuna, 20 asteen raja kulkee suunnilleen Jyväskylän korkeudella. Sen pohjoispuolella jäädään 10 ja vajaan 20 asteen välille, Mäntykannas sanoo.

Lämmin sää jatkuu etenkin etelässä viikonloppuna, mutta myös maan keskiosassa sää lämpenee viikonlopun mittaan.

– Lauantaina etelässä on edelleen mahdollisuus hellelukemille, pikkuhiljaa lämpenee vähän keskinenkin Suomi. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötilat ovat 20–26 asteessa. Pohjoisessa on edelleen selvästi muuta maata viileämpää, siellä jäädään selvästi alle 20 asteeseen. Lauantai on hieman perjantaita aurinkoisempi päivä. Pohjois-Pohjanmaalla voi vähän sadella myöhään iltapäivästä, Mäntykannas ennustaa.

Sunnuntain kuluessa sää alkaa lämmetä lisää.

– Suomeen virtaa yhä lämpimämpää ilmaa etelän suunnalta. Varsinkin Etelä- ja Keski-Suomessa on jo monin paikoin hellettä, 20 asteen raja on Etelä-Lapin korkeudella. Sateita ei juurikaan näy, sää on aika aurinkoista, puolipilvistä ja hyvin kesäistä, melko kosteankin oloista.

Ensi viikon alussa yhä lämpimämpää ja kosteampaa ilmaa virtaa Suomeen etelästä.

– Maanantaina voi jo olla, että jossain lounaassa ja lännessä lämpötila menee 30 asteen korville, mahdollisesti jollain havaintoasemalla ylitetään 30 astettakin. Ei tämä ihan jokakesäinen ilmiö ole, että 30 asteen lukemia olisi elokuun puolivälin tienoilla, Mäntykannas sanoo.

Tämän hetken ennusteen mukaan tiistai olisi tämän lämpöjakson kuumin päivä.

– Silloin voidaan lounaassa ja lännessä mennä yleisemminkin 30 asteen lähelle, paikoin 30 astettakin voi ylittyä. Mahdollisesti ylin lukema voisi olla noin 31 astetta. Sää on enimmäkseen poutaista, aika aurinkoistakin, mutta tiistai-iltana ukkosrintama alkaa heräillä maan länsiosassa.