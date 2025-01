Näihin maihin USA:n uusi ulkoministeri otti heti yhteyttä

Yhdysvaltojen tuoreen ulkoministerin Marco Rubion tapaaman ulkomaisen valtiojohdon listasta voidaan päätellä virkaan astuneen Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin hallinnon prioriteetteja.

Toimittaja Ken Moriyasu on koonnut X:n tililleen listan 19 valtiosta, joiden edustajia Rubio on tavannut tai joiden kanssa hän on käynyt puhelinkeskusteluja ensimmäisten päiviensä aikana ulkoministerinä. Ensimmäisenä ovat Intia, Australia ja Japani, jotka yhdessä Yhdysvaltojen kanssa muodostavat niin kutsutun Quad-ryhmän.

Ensimmäisenä päivänään ulkoministerinä 21. tammikuuta 2025 Rubio järjesti tapaamisen Quad-ryhmän ulkoministerien kesken Washington D.C.:ssa. Valtiot jakavat huolen Kiinan vaikutusvallan kasvusta.

Israel on listan sijalla 5 ja 16. Rubio kävi puhelinkeskustelun Israelin pääministeri Benjamin Netanyahun kanssa toisena päivänään ulkoministerinä 22. tammikuuta. Yhdysvaltojen ulkoministeriön julkaiseman lyhyen tiedotteen mukaan Israelin vankkumaton tukeminen on Trumpin hallinnon keskeisimpiä prioriteetteja.

Tapaamisjärjestyksessä Naton edustus on sijalla 13 ja ensimmäisenä eurooppalaisena valtiona on Puola sijalla 15. Listan lopulla ovat Egypti, Kiina ja Vietnam.

– Kahdeksan indopasifiselta merialueelta, viisi Lähi-idästä, kolme Amerikan mantereelta, yhtenä Turkki ja yhtenä Eurooppa (Puola), Moriyasu kirjoittaa.