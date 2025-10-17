Näiden rikosten määrä nousi 140 prosenttia

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli tämän vuoden tammi–syyskuussa 408900 rikoslakirikosta, mikä on 3,1 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia tuli tietoon tammi–syyskuun ennakkotietojen mukaan 34200, mikä on 3,7 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Henkirikoksia tuli tietoon 61, mikä on 7 rikosta vähemmän kuin edellisvuonna. Henkirikoksen yrityksiä tuli tietoon 311, mikä on 33 tapausta enemmän kuin vuonna 2024.

Pahoinpitelyjä tuli tietoon 32100, mikä on 3,8 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden tammi–syyskuussa. Yksityisasunnossa tapahtuneita pahoinpitelyjä tuli tietoon 13 500, mikä on 5,6 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Yleisellä paikalla tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä kasvoi 2,4 prosenttia, niitä tuli tietoon 11 300.

Tietoon tulleiden seksuaalirikosten määrä kasvoi 9,5 prosenttia. Seksuaalirikoksia ilmoitettiin vuoden 2025 tammi–syyskuun ennakkotietojen mukaan 7800, mikä on vajaat 700 enemmän kuin edellisvuonna tammi–syyskuussa.

Uusi seksuaalirikoslaki tuli voimaan 1.1.2023. Uuden lain mukaisia raiskauksia kirjattiin runsaat 1400, mikä on 0,8 % vähemmän kuin vuonna 2024.

Lisäksi vanhan lain mukaisia raiskauksia kirjattiin 137, mikä on 67 tapausta edellisvuotta vähemmän. Lapsenraiskauksia tuli tietoon 504, mikä on 45 tapausta edellisvuotta enemmän.

Seksuaalisesta kajoamisesta lapseen, lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, korvauksen tarjoamisesta nuoreen kohdistuvasta seksuaalisesta teosta ja lapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin tehtiin yhteensä 1500 ilmoitusta, mikä on 45 enemmän kuin vuoden 2024 tammi–syyskuussa. Näistä rikoksista runsaan 700 tekopaikka oli internet. Vanhan seksuaalirikoslain mukaisesta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä kirjattiin 365 rikosilmoitusta.

Lasta seksuaalisesti esittävän kuvan levittämisestä, hallussapidosta tai lasta seksuaalisesti esittävän esityksen seuraamisesta tehtiin 2200 ilmoitusta, mikä on lähes 140 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Teoista yli 90 prosenttia tapahtui internetissä. Etenkin internetissä tapahtuneet teot saattavat johtaa useisiin rikosilmoituksiin.

Vuoden 2025 tammi–syyskuussa ilmoitettiin yhteensä 108 000 varkausrikosta. Tämä on 9,7 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Varkausrikoksista noin puolet oli myymälävarkauksia. Niitä tuli tietoon 54000, mikä on 16,1 prosenttia enemmän kuin vuonna 2024.

Asuntomurtoja ilmoitettiin 2500, mikä on yhtä paljon kuin vuonna 2024. Mökkimurtojen määrä kasvoi 14,1 prosenttia. Niitä ilmoitettiin 727.

Ryöstörikoksia ilmoitettiin runsaat 1700, mikä on 12,9 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Ryöstöistä törkeitä oli 444.

Petoksia (petos, lievä petos, törkeä petos) ilmoitettiin 28700, mikä on 14,2 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

