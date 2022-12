Kokoomuksen kansanedustaja Atte Kaleva kirjoittaa itsenäisyyspäivän Facebook-kirjoituksessaan, että ukrainalaisjoukot toimivat tällä hetkellä niin Suomen itsenäisyyden kuin koko vapaan Euroopan puolesta.

– Itsenäisyys ei ole yksittäinen teko, vaan prosessi. Itsenäisyyttämme vahvistetaan tällä hetkellä Ukrainassa, jossa Venäjän hyökkäykseltä omaa maataan puolustavat ukrainalaisjoukot taistelevat etulinjassa myös koko vapaan Euroopan puolesta, Kaleva toteaa.

– Tästäkin syystä on erittäin tärkeää, että tuemme Ukrainaa mahdollisimman paljon. Venäjä ei saa voittaa sotaa. Se on myös Suomen etu.

Kaleva toteaa Venäjän toiminnan Ukrainassa olevan paitsi oikeudetonta, myös barbaarista.

– Naapurinamme on maa, joka ei arvosta pienempiä valtioita, eikä kunnioita niiden suvereniteettia. Venäjä ei piittaa kansainvälisestä oikeudesta tai monenkeskisestä sääntöperustaisesta maailmanjärjestyksestä. Venäjän johtajat ovat valmiita sotarikoksiin ja ihmisarvon mitätöimiseen pelkästään omia valtapyrkimyksiä pönkittääkseen, Kaleva kirjoittaa.

Kokoomusedustaja toteaa Venäjän toiminnan olevan systemaattista. Hän huomauttaa, että sama on ennen Ukrainaa tapahtunut pienemmässä mittakaavassa jo Tšetšeniassa, Georgiassa, Kazakštanissa ja Valko-Venäjällä.

– Venäjä toimii suunnitelmallisesti, on toiminut jo pitkään. Me vain emme ole suostuneet uskomaan naapuristamme näin paljon pahaa. Se mikä on kohdannut muita Venäjän naapureita, voi edelleen kohdata myös meitä.