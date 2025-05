Mysteerinainen USA:n ja Venäjän neuvotteluissa – Tausta herättää vakavia epäilyksiä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tapa hoitaa tason neuvotteluita Moskovan kanssa hallinnon erityisedustajana toimivan Steve Witkoffin kautta herättää jälleen kysymyksiä. Asiantuntijat ovat jo aiemmin epäilleet liikemiestaustaisen Witkoffin kykyä ja osaamista hoitaa korkean tason ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Nyt esiin on noussut erikoinen ja tavallisista käytännöistä räikeästi poikkeava toiminta itse neuvotteluissa Kremlin johdon kanssa.

NBC:n mukaan Witkoff tapasi viimeisimmällä Moskovan vierailullaan diktaattori Vladimir Putinia ja hänen neuvottelijoitaan yksin. Jopa tulkki näyttää olleen Kremlistä.

Moskovan videolla neuvottelijoiden kohtaamisesta näkyy, kuinka Witkoff osoittaa hänen puolelleen pöytää istuvaa nuorta naista ja kysyy, onko hän tulkki. Tähän venäläiset vastaavat myöntävästi. Sitten Witkoff kysyy, onko nainen ”lähetystöstä”. Tähänkin vastataan kyllä.

Useista Venäjä-paljastuksista tunnettu tutkiva toimittaja ja entinen Bellingcat-tutkijaryhmän jäsen Christo Grozev soittaa hälytyskelloja neuvottelusta. Hän uskoo paljastaneensa, kuka Moskovan mysteerinainen oikeasti on.

Grozev on julkaissut X-palvelussa kuvilla ja videoilla ryyditetyn ketjun löydöksistään.

Hän huomauttaa alkuun siitä, miten erikoinen sananvaihto suurlähetystöstä oli.

– Eli mistä lähetystöstä tulkki sitten tuli? Moskovassa ei luonnollisestikaan ole Venäjän lähetystöä (ellei Witkoff luule niin). Ainoa looginen selitys on siis, että hänelle vakuutettiin, että hänet [tulkki] oli lähetetty Yhdysvaltain suurlähetystöstä tai hyväksytty siellä, Grozev sanoo.

Naisesta näytetään videolla vain sivuprofiili. Grozev kertoo kuitenkin löytäneensä oikean henkilön muun muassa tekoälyä hyödyntävällä kuvantunnistuksella. Hänen mukaansa kyseessä on vuonna 1991 syntynyt Natalia Koshkina.

Virallisesti Koshkina työskentelee Venäjän ulkoministeriön käännösosastolla. Grozevin paljastamien tietojen mukaan Koshkina oli kuitenkin muutama vuosi sitten Venäjän Nato-edustuston kolmantena lähetystösihteerinä. Tämä merkitsee Grozevin mukaan lähes varmasti jotakin muuta kuin tulkin tehtäviä.

Julkisuudesta löytyvän materiaalin perusteella Koshkina on ollut Putinin lisäksi myös ulkoministeri Sergei Lavrovin ja pääministerinä ja presidenttinä aiemmin toimineen Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedevin tulkkina.

Erityisen huolestuttavana Venäjä-asiantuntija pitää kuitenkin sitä, että Koshkina näyttäisi myös toimivan Venäjän ulkomaantiedustelu SVR:n johtaja Sergei Naryshkinin tulkkina.

Saataville vuodettujen sosiaaliturvatietojen perusteella mystinen tulkki on ulkoministeriön lisäksi selittämättömästi myös Venäjän valtion propagandamediayhtiö RT:n taustalla toimivan holding-yhtiön palkkalistoilla.

– Kysymys siis kuuluu: ajatteliko Witkoff todella, että hänet oli lähetetty Yhdysvaltain suurlähetystöstä?, Grozev kysyy.

Hän pitää toisena ja mahdollisesti vielä pahempana vaihtoehtona, että ukrainalaiset olisivat suositelleet Koshkinaa ”neutraaliksi” tulkiksi neuvotteluun, jossa ”pelissä ovat satojen tuhansien ihmisten henget ja puolen maailman turvallisuus”.

