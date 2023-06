Myrkkyjä, ruumiita, kaatopaikkoja – tätä kaikkea tulvavesi levittää

Ukrainan viestintäministeriön alainen strategisen viestinnän keskus (SPRAVDI) kertoo, että ”Venäjän hyökkäys Kahovkan vesivoimalaa vastaan on tuottanut suurimman ihmisen aiheuttaman ympäristöonnettomuuden Euroopassa vuosikymmeniin”.

Ukrainan hallinnassa olevan Dneprin oikean rannan asukkaista 17 000 evakuoidaan.

– He ovat menettäneet omaisuutensa.

Venäjän miehittämällä vasemmalla rannalla tulisi evakuoida yli 25 000 henkeä.

– On todisteita siitä, että miehittäjä yrittää estää asukkaiden pelastustoimia, mikä suoraan asettaa heidän henkensä vaaraan.

SPRAVDI kertoo, että onnettomuuden seurauksena on Hersonin oikealla rannalla menetetty 10 000 hehtaaria viljelysmaata ja vielä enemmän miehitetyllä vasemmalla rannalla.

– Ukrainan asema globaalin ruokaturvan takaajana on heikentynyt.

Lisäksi Kahovkan tekojärjen tuhoaminen aiheuttaa ”pitkän aikavälin puutetta juomavedestä”.

– Tällä hetkellä Zaporižžjan ydinvoimalaan ei kohdistu välitöntä vaaraa, mutta ydinlaitokseen kohdistuu merkittäviä turvallisuusriskejä.

SPRAVDI huomauttaa, että ”venäläiset tuhosivat yhdessä hetkessä Dneprin alajuoksun ainutlaatuisen maisemakokonaisuuden yhdessä sen biodiversiteetin kanssa”.

– Alue on saastunut myrkkylietteestä, öljytuotteista, liikkeelle lähteneistä kaatopaikoista ja hautausmaista.

Myrkyllisen maa-aineksen päätyminen Mustallemerelle muodostaa ympäristöuhan kaikille sen rantavaltiolle.

– Katastrofi tulee todennäköisesti aiheuttamaan todellisia negatiivisia ilmastovaikutuksia koko alueelle.

