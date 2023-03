Mykistävä näky hautausmaalta – Ukrainan lippuja horisonttiin asti

Ukrainan liput liehuvat horisonttiin asti sotilaiden hautausmaalla Dniprossa Ukrainassa sosiaalisessa mediassa leviävällä videolla. Video on katsottavissa tämän artikkelin lopussa.

Tallenteen on jakanut myös ukrainalainen toimittaja Volodymyr Jermolenko.

– Tunnen isoa tuskaa. Ukrainan kansallissankareiden haudat, joiden jokaisen päällä liehuu kansallislippu. Tuhansia ihmisiä, jotka antoivat henkensä vapautemme puolesta vuodesta 2014, Jermolenko tviittaa.

Hän korostaa, että monet sodassa kaatuneista ovat nuoria, noin 20-vuotiaita.

– Sanomaton tuska. Kunnia sankareille, Jermolenko toteaa.

A military cemetery in Dnipro. Big big pain. Graves of Ukrainian heroes, with national flags over each of them. Thousands of those who gave their lives for our freedom, since 2014. Many of them young, in their 20s. Unspeakable pain. Glory to heroes.. pic.twitter.com/332Rwwe3TA

— Volodymyr Yermolenko (@yermolenko_v) March 22, 2023