Murmanskin kuvernööriä puukotettiin

Murmanskin kuvernööriä Andrei Tšibisia puukotettiin työmatkan yhteydessä torstaina illalla. Kuvernööri oli vierailulla Apatiitissa parinsadan kilometrin päässä alueensa hallinnollisesta pääkaupungista Murmanskista.

Kuvernööri Tšibis oli poistumassa paikalliselta kulttuuritalolta pidetystä puhetilaisuudesta, kun hänen luokseen juoksi tuntematon henkilö ja puukotti häntä vatsaan. Asiasta kertoi ensimmäisenä Murmanskin alueen Telegram-kanava.

Venäläisen median mukaan Tšibis vietiin heti sairaalaan ja hänet leikattiin myöhään torstai-iltana. Hänen vammansa ovat vakavia, mutta eivät hengenvaarallisia.

Puukottaja, keski-ikäinen paikallinen mies, otettiin heti kiinni. Teon motiivi ei ole varmistunut.

Venäjällä virassa olevaan paikallishallinnon edustajaan kohdistuva vakava väkivalta on harvinaista, kertoo uutiskanava Agentstvo. Edellisen kerran paikallisjohtajan kimppuun on hyökätty vuonna 2016, kun järjestäytyneen rikollisryhmän johtaja tilasi tuhopolton Volgogradin kuvernöörin Andrei Botšarovin kotiin. Vuonna 2009 itsemurhapommittaja räjäytti itsensä Venäjälle kuuluvan Ingušian tasavallan presidentin Junus-Bek Jevkurovin auton vieressä surmaten Jevkurovin ja itsensä.

Andrei Tšibis on toiminut Murmanskin kuvernöörinä vuodesta 2019 alkaen. 45-vuotias Tšibis on aiemmin toiminut Venäjän rakennus-, asumis- ja yhteisöpalveluasioiden varaministerinä. Hän on ollut EU-pakotteiden kohteena joulukuusta 2022 alkaen.