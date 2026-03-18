Mullasta keuhkokuume – tapauksia ennätysmäärä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja Ruokavirasto varoittavat multatuotteiden legionellariskistä.

Suomessa todettiin viime vuonna yli 80 legionelloositapausta ja ennätysmäärä legionellabakteerin aiheuttamia keuhkokuumeita. Noin puolet sairastuneista kertoi sairastumista edeltäneestä multa- tai maaperäkontaktista. Kahtena edellisenä vuonna legionelloositapauksia on ollut noin 50 vuodessa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Multaan liittyvien tartuntojen nousua on viime vuosina nähty Suomen lisäksi myös muissa Pohjoismaissa, etenkin Ruotsissa. Toistaiseksi syytä multaan liittyvien tapausmäärien nousulle ei tiedetä. Osa tartuntojen lisääntymisestä voi selittyä taudin aiempaa aktiivisemmalla testaamisella, sanoo THL:n asiantuntija Riikka Ruotsalainen tiedotteessa.

Multaan ja maaperäkontaktiin liittyvissä tartunnoissa altistumistavat ovat vaihdelleet. Potilas on ilmoittanut esimerkiksi vaihtaneensa kukkamullat tai tyhjentäneensä kompostin taudin itämisaikana.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Jos bakteeri pääsee keuhkoihin, se voi aiheuttaa vakavan keuhkokuumeen. Tartunnan voi saada myös iholla olevan haavan kautta. Sairastumisriski on suurin ikääntyneillä ja henkilöillä, joiden vastustuskyky on heikentynyt. Myös keuhkosairaudet ja tupakointi lisäävät riskiä. Suurin osa terveistä ihmisistä ei sairastu altistumisesta huolimatta.

Perinteisesti vesijärjestelmä on ollut Suomessa yleisin legionellan tartunnanlähde. Legionellabakteerien kasvulle suotuisa lämpötila on 20–45 °C, ja legionellat voivat kasvaa esimerkiksi suihkuissa, porealtaissa, kostuttimissa ja jäähdytysjärjestelmissä.

Näin tartuntariski pienenee

THL ja Ruokavirasto ovat laatineet ohjeet, joita on hyvä noudattaa käsiteltäessä multa- ja kompostituotteita.