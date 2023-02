Muistutus turvallisesta maksamisesta – ”mieti siis kaksi kertaa”

Helsingin poliisi muistuttaa Twitterissä turvallisesta maksamisesta vertaiskaupassa.

– Sovelluksissa tehdyt maksusiirrot tapahtuvat nykyään lähes reaaliajassa. Mieti siis kaksi kertaa, jos ostaja väittää, että maksu näkyy tilillä esimerkiksi parin päivän viiveellä.

Poliisi kertoo saavansa välillä ilmoituksia petostapauksista, joissa on käytetty pankin vanhaa demo-sovellusta huijauksen välineenä. Ostaja näyttää puhelimestaan, että rahat on siirretty, mutta todellisuudessa kyse on oikean näköisestä testisovelluksesta.

– Jos et pysty varmistamaan, että maksu tulee perille, suosi käteistä tai muuta turvallista rahansiirtotapaa, poliisi neuvoo Twitterissä.