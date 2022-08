”Muistutus siitä, että kansanmurhakone jatkaa kulkuaan”

Valtiontelevisiossa harmiteltiin jälleen Venäjän imperiumin hajoamista ja haikailtiin sen palauttamista.

– Ukrainan irtoaminen Venäjästä oli Venäjän keisarikunnan ja Neuvostoliiton hajoamisen pahin seuraus. Me korjaamme näiden kahden vuosien 1917 ja 1991 geopoliittisen katastrofin satoa. Tuolloin meidän kansamme jaettiin teennäisesti kahtia eurooppalaisten ja amerikkalaisten valvonnassa. Tulee viemään vuosikymmeniä liimata tämä kaikki takaisin yhteen, sanoi politiikan tutkijana esitelty Aleksandr Kamkin.

– Miksi vuosikymmeniä?, kysyi väliin Komsomolskaja Pravdan toimittaja Sergei Mardan.

– Ehkä tämä ongelma voitaisiin ratkaista vuodessa, ehdotti Mardan.

Ohjelman juontaja Dmitri Kulikov kiitti Mardania huomiostaan ja lausui oman näkemyksensä, jonka mukaan ukrainalaiset ovat vain ”natsistisen yhteisön” eli ilmeisesti Ukrainan valtion vankeja, koska ukrainalaiset ja venäläiset ovat samaa kansaa.

– Ymmärrän selvästi heidät ja meidät yhdeksi kansaksi. En näe radikaalia ongelmaa tässä. Kyllä, meillä on suuria ongelmia. He eivät halua vapauttaa tätä kansaa tästä natsistisesta yhteisöstä. Jälleenyhdistämisen suhteen tässä ei ole oikeaa ongelmaa, kyseessä ei ole ratkaisematon ongelma. Sitä se ei ole. Olen samaa mieltä Sergein kanssa.

Mardan jatkoi vedoten Tšetšenian esimerkkiin. Venäjän federaatiosta irtoamaan pyrkinyt tasavalta alistettiin kahden julman sodan myötä.

– Sallikaa minun muistuttaa, että Venäjä kävi 20 vuoden ajan terrorisminvastaista operaatiota, joka aina välillä kuumeni Pohjois-Kaukasuksella. Kaksi Venäjän sisällä käytyä sisällissotaa. Tästä huolimatta historialliset haavat ovat lähes parantuneet. Etniset tšetšeenit ja etniset venäläiset taistelevat nyt rinta rinnan ja ovat asettaneet tämän gestaltin [psykologisen kokemuksen, hahmotelman] sivuun. Olen varma, että näin käy myös Ukrainassa. Toivon, että jonkin ajan päästä venäläiset ja ukrainalaiset ovat yhdessä hyökkäämässä Varsovaan ja Berliiniin.

Viron Suomen-suurlähettiläs Sven Sakkov on kommentoinut Mardanin puheita seuraavasti:

– Muistutus siitä, että jos Ukraina kaatuu, Venäjän sota- ja kansanmurhakone jatkaa kulkuaan. Mutta ukrainalaiset eivät anna anteeksi eivätkä tietenkään unohda.

Reminder that if Ukraine falls, Russian war and genocide machine will roll further. But Ukrainians will not forgive and will not forget of course https://t.co/KwNik0BhTZ

— sven sakkov (@sakkov) August 25, 2022