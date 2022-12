Muista nämä asiat talvella sähköautolla ajaessa

Sähköautoja on tänä vuonna hankittu selvästi aiempia vuosia enemmän ja sähköautokanta on kaksinkertaistunut vuodentakaisesta. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tilastojen mukaan viime vuoden lopulla Suomessa oli liikennekäytössä yli 20 000 täyssähköautoa ja tämän vuoden marraskuussa niitä oli jo yli 40 000.

Nopea sähköistyminen tarkoittaa, että Suomen sähköautoilijoista noin puolet ovat tänä talvena talviajossa ensikertalaisia. Vakuutusyhtiö If muistuttaa tiedotteessa, että ensimmäisille lumille lähtiessään sähköautoilijan kannattaa tutustua autonsa käyttäytymiseen rauhassa.

Sähköauto kiihtyy nopeammin kuin tavallinen polttomoottoriauto. Se on myös painavampi, joten auton käsittely on erilaista ja esimerkiksi jarrutusmatkat liukkailla voivat olla pidempiä.

– Ajamiseen kannattaa talvella totutella, vaikka kesäkuukausilta olisikin jo sähköautoilukokemusta. Liukkaat kelit tuovat oman haasteensa, muistuttaa Ifin ajoneuvovakuutuksista vastaava johtaja Eero Färkkilä tiedotteessa.

Hän muistuttaa, että talvirenkaiden valintaan on hyvä kiinnittää huomiota, sillä sähköautojen tehokkuuden takia myös renkailta vaaditaan paljon.

Sähköautoissa on talvella käytännöllisiä mukavuuksia polttomoottoriautoihin verrattuna.

– Nopea lämpiäminen, esilämmitystoiminnallisuudet ja luotettava käynnistyminen tekevät sähköautosta hyvän kulkupelin talviolosuhteissakin, Färkkilä lisää.

Sähköautoilijan on hyvä muistaa, että auton toimintasäde ei ole talvisin yhtä pitkä kuin kesällä. Akut antavat samalla tavalla virtaa pakkasellakin, mutta sähköä kuluu enemmän muun muassa lämmityksen takia. Sähköauto ei lämpene moottorin hukkalämmöllä kuten polttomoottoriautot.

Sähköauton lataaminen on myös jonkin verran hitaampaa talvella, joten esimerkiksi joulun pidemmille ajomatkoille kannattaa varata ylimääräistä aikaa lataustauoille. Oman sähköauton mahdolliseen akun esilämmitykseen ennen latausta on hyvä perehtyä, jotta lataaminen on ripeää ja tehokasta talvipakkasillakin.

On myös mahdollista, että pakkasella luminen latausjohto jäätyy autoon kiinni.

– Tämä ei ole kovin tavallista, mutta silloin tällöin näitäkin tilanteita tulee vastaan. Silloin ei johtoa kannata itse yrittää riuhtoa väkivalloin irti, vaan kutsua apuun ammattilainen, kommentoi Färkkilä.