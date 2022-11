MTV: Ulkomaisten vankien määrässä nopeaa kasvua

Ulkomaalaisten vankien määrä Suomessa on noussut rajusti viimeisen 15 vuoden aikana. MTV Uutisten mukaan ulkomaalaisten määrä on erityisen suurta pääkaupunkiseudun vankiloissa, lähellä satamia ja lentokenttää.

Vangeistä jo 15 prosenttia on tätä nykyä ulkomaalaisia. Viime vuonna heitä oli Suomen vankiloissa 450. Parhaimmillaan vuonna 2016 ja 2017 ulkomaalaisia oli jopa 550.

Ulkomaalaisista vangeista selvästi suurin osa on virolaisia. Seuraavaksi eniten on irakilaisia ja romanialaisia. Myös Venäjältä tulleita vankeja on paljon.

Rikosnimikkeinä ulkomaalaisilla vangeilla on useimmiten huumerikoksia. Myös seksuaali- henki- ja väkivaltarikoksista tuomittuja on runsaasti.

Eräissä pääkaupunkiseudun vankiloissa tilanne on ertyisen korostunut. Esimerkiksi Vantaan vankilassa jopa puolet vangeista on ulkomaalaisia.

– Meillä on 60 eri kansalaisuutta vuosittain, Vantaan vankilan yksikönpäällikkö Tommi Saarinen kertoo MTV:lle.