MTV: Tämä merkki kertoo liiallisesta kosteudesta kodissa

Motivan energiatehokkuuden asiantuntija Veli-Matti Virtanen kertoo MTV Uutisille, että pitkäaikaisen kosteuden merkkeihin asuintalojen sisätiloissa kannattaa kiinnittää huomiota.

Esimerkiksi ikkunoiden sisäpintoihin muodostuvan kosteuden syy olisi Virtasen mukaan aina hyvä selvittää. Muitakin merkkejä on.

– Pyykit saattavat kuivua päiväkausia ja tuntua pesun jälkeen nihkeiltä ja tunkkaisilta. Myös suihkun jälkeen voi huoneilma voi tuntua pitkään kostealta ja tunkkaiselta ja olo voi olla hieman huono sisällä, Virtanen selittää.

Hän kehottaa tarkistamaan, että koneellinen ilmanvaihto toimii, ilma poistuu huoneistosta, ja että tuloilmaventtiilit ovat auki ja puhtaat. Lisäksi hän kehottaa jättämään huonekalujen ja seinän väliin raon, jossa ilma pääsee vapaasti kiertämään.

– Jos ilma jää seisomaan paikalleen ja kosteutta on paljon, kosteus saattaa tiivistyä kylmiin pintoihin, jolloin home voi alkaa kasvamaan, Virtanen toteaa.