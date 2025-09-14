Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Pitkään jatkunut sisäilman kosteus voi vaurioittaa rakenteita ja edistää homeen muodostumista., LEHTIKUVA / JUSSI HELTTUNEN

MTV: Tämä merkki kertoo liiallisesta kosteudesta kodissa

  • Julkaistu 14.09.2025 | 11:37
  • Päivitetty 14.09.2025 | 11:37
  • Asuminen
Tukkaisuus, pyykkien hidas kuivuminen tai kosteuden tiivistyminen ikkunoihin voivat olla merkkejä kosteasta sisäilmasta.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Motivan energiatehokkuuden asiantuntija Veli-Matti Virtanen kertoo MTV Uutisille, että pitkäaikaisen kosteuden merkkeihin asuintalojen sisätiloissa kannattaa kiinnittää huomiota.

Esimerkiksi ikkunoiden sisäpintoihin muodostuvan kosteuden syy olisi Virtasen mukaan aina hyvä selvittää. Muitakin merkkejä on.

–  Pyykit saattavat kuivua päiväkausia ja tuntua pesun jälkeen nihkeiltä ja tunkkaisilta. Myös suihkun jälkeen voi huoneilma voi tuntua pitkään kostealta ja tunkkaiselta ja olo voi olla hieman huono sisällä, Virtanen selittää.

Hän kehottaa tarkistamaan, että koneellinen ilmanvaihto toimii, ilma poistuu huoneistosta, ja että tuloilmaventtiilit ovat auki ja puhtaat. Lisäksi hän kehottaa jättämään huonekalujen ja seinän väliin raon, jossa ilma pääsee vapaasti kiertämään.

– Jos ilma jää seisomaan paikalleen ja kosteutta on paljon, kosteus saattaa tiivistyä kylmiin pintoihin, jolloin home voi alkaa kasvamaan, Virtanen toteaa.

 

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)