MT: Yli kymmenen suden lauma tallentui videolle

Metsästäjä ja luontokuvaaja Petteri Ristonmaa koki poikkeuksellisen hetken Mynämäessä, kun hänen drone-kameransa tallensi suuren sudenlauman pellolla. Asiasta kertoi Maaseudun tulevaisuus.
– Dronen ottamasta kuvasta laskin heti kymmenen, mutta kotona tietokoneen ruudulla näkyy yhteensä 13. Videolla näkyy neljästä viiteen aikuista eläintä ja loput ovat pentuja. Osa pennuista näkyy loikoilevan pellossa, Ristonmaa kertoo MT:lle.
Myös Riistakeskus kiinnostui videosta ja halusi sen omaan käyttöönsä. Suomessa ei tiettävästi ole usein tallennettu nauhalle näin suurta susilaumaa.
Luonnonvarakeskus (Luke) arvioi susikannan olleen viime maaliskuussa 277–321 yksilöä.