MT: Maatalouden kausitöihin hakijoista kaksi oli suomalaisia

– Yksi tila haki viittä työntekijää, niin hakemuksia tuli 2 500, kertoo toimitusjohtaja Riikka Koskinen maaseudun työvoima-asioihin erikoistuneesta Töitä Suomesta oy:stä Maaseudun Tulevaisuudelle.

Kyseiselle tilalle hakijoista kaksi oli suomalaista.

Koskisen mukaan uusi aika alkoi kaksi vuotta sitten yhdessä yössä.

– Silloin hetkessä tuli satoja työhakemuksia Marokosta. Selvisi, että marokkolainen henkilö oli tehnyt You Tubeen videon, jossa kertoi työmahdollisuuksista Suomessa, hän kertoo MT:lle.

Suomalaisilla tiloilla on viime vuosina ollut jonkin verran marokkolaisia töissä. Osa hakemuksista on kuitenkin selkeästi roskapostia, eikä niissä ole aikomustakaan tulla töihin.

Koskisen mukaan tiloilla toivotaan edelleen ukrainalaisia tekijöitä, sillä heidän kanssaan työt ovat sujuneet hyvin.

– Hakemukset Ukrainasta ovat kuitenkin sodan takia selvästi vähentyneet. Kyllä ukrainalaisia edelleen on tiloilla töissä, mutta selvästi vähemmän kuin ennen, hän kertoo.

Koskisen mukaan yksi uusi ryhmä maatalouden kausitöihin hakijoissa on Suomessa opiskelevat ulkomaalaiset opiskelijat. Heillä on jo ymmärrys Suomesta ja kulttuurista ja työluvat, joten heidän työllistämisensä on melko helppoa.

Viime kesänä jonkin verran mansikoita jäi poimimatta työntekijäpulan takia, mutta suurempaa katastrofia ei ollut. Tällä hetkellä näyttää, että työntekijätilanne on tulevana kesänä samankaltainen kuin viime vuonna.

– Tilanne on muuttunut. Ennen oli työnantajan markkinat, nyt enemmänkin työntekijän, Koskinen arvioi MT:ssa.