Moskovan väitetään menettäneen sodassa jo 12 kenraalia: Jopa sotilaspiirin apulaiskomentaja kaatunut

Ukrainassa vastikään menehtyneen kenraalimajuri Vladimir Zavadskin kaatuminen nosti sodassa viime vuoden helmikuun 24. päivän jälkeen kuolleiden venäläisten kenraalien määrän jo täyteen tusinaan, laskee itsenäinen venäläismedia iStories.

Ukrainan asevoimat tiedotti viime viikolla Zavadskin kuolleen miinan räjähdyksessä. Yksityiskohtia ei kuitenkaan kerrottu. Tieto on sittemmin vahvistettu myös Venäjällä. Virallisissa lähteissä ei kuitenkaan ole kerrottu tarkemmin missä ja miten kenraali sai surmansa.

Itsenäisissä venäläismedioissa ja Telegramissa liikkuvien väitteiden mukaan Zavadski olisi johtanut tarkemmin määrittelemättömän ryhmän sotilaita vahingossa venäläiselle miinakentälle. Venäjän 14. armeijakunnan apulaiskomentajana toimineen Zavadskin joukkoja on vahvistamattomien tietojen mukaan toiminut viime aikoina Dnepr-joen rannoilla.

Moskova on tähän mennessä vahvistanut vain seitsemän kenraalin kuolemat. Heidän joukossaan ovat olleet esimerkiksi viime vuoden huhtikuussa kuollut 8. kaartin armeijan apulaiskomentaja Vladimir Frolov ja tämän vuoden kesäkuussa kaatunut 35. armeijan esikuntapäällikkö Sergei Gorjatshev.

Korkea-arvoisin rintamalla menehtynyt kenraali oli Venäjän eteläisen sotilaspiirin apulaiskomentajana toiminut kenraaliluutnantti Oleg Tsokov. Hän kaatui viime kesänä Berdjanskissa. Tsokovin uskotaan kuolleen Ukrainan iskussa Venäjän 58. armeijakunnan komentopaikalle.

Asiantuntijat ovat kiinnittäneet sodan alusta alkaen huomiota Venäjän häkellyttävän korkeisiin upseeritappioihin. Eräänä syynä on pidetty venäläisjoukkojen oma-aloitteisuuden puutetta ja jäykän hierarkkista komentokulttuuria. Korkeita upseereita on tiettävästi liikkunut poikkeuksellisen paljon komentamassa etulinjassa. Ukraina on myös kyennyt iskemään varsin tehokkaasti Venäjän komentopaikoille ja tukikohtiin.

Korkeiden upseerien kaatumisten lisäksi avainkenraalien paikoilla on ollut Venäjän hyökkäyssodassa muutenkin tuulista. Venäjän diktaattori Vladimir Putin on kierrättänyt sodanjohtoaan ahkerasti läpi sodan.