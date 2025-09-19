Moskovan tappiot suhteettoman korkeat valloitettuun alueeseen nähden

Venäjän armeijan johto viestii edelleen sitoutumistaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin teoriaan, jonka mukaan Venäjä voi voittaa Ukrainaa vastaan käytävän kulutussodan, arvioi ajatushautomo Institute for the Study of War.

Putin väitti torstaina, että Ukrainan etulinjassa on yli 700 000 venäläistä sotilasta.

Venäjän yleisesikunnan päällikkö, kenraali Valeri Gerasimov, sanoi keskiviikkona, että Venäjän joukot etenevät sodassa ”käytännössä kaikilla rintamilla”.

– Putinin ja Gerasimovin lausunnot ovat linjassa Putinin yleisen voittoteorian kanssa, joka olettaa, että Venäjällä on resurssit ja taistelukyky jatkaa asteittaista etenemistä loputtomiin ja voittaa kulutussodan Ukrainaa vastaan.

ISW:n mukaan Putinin voiton teoria perustuu oletukseen, että Venäjä pystyy kestämään pidempään kuin länsimaiden tuki Ukrainalle ja Ukrainan kyky vastustaa Venäjän aggressiota.

– Putin on toistuvasti osoittanut uskovansa, että Venäjän joukot pystyvät saavuttamaan hänen sotatavoitteensa taistelukentällä, vaikka ne etenisivätkin hitaasti. Putin todennäköisesti arvioi, että hänen joukkonsa pystyvät hyödyntämään mies- ja materiaalietujaan murskatakseen Ukrainan joukot.

– Putinin ja Gerasimovin viimeaikaiset lausunnot ovat osa Kremlin laajempia pyrkimyksiä painostaa Ukrainaa ja länsimaita välittömästi suostumaan Putinin maksimalistisiin vaatimuksiin pelätessään Venäjän voiton olevan väistämätön ja Venäjän aggression vain lisääntyvän tulevaisuudessa.

ISW arvioi edelleen, että Venäjän voitto ei kuitenkaan ole väistämätön, ja että Ukraina ja länsimaat voivat hyödyntää useita Venäjän keskeisiä heikkouksia pakottaakseen Putinin muuttamaan laskelmointejaan ja käymään vilpittömiä neuvotteluja.

Venäjän voitot taistelukentällä ovat tulleet kalliiksi. Ukrainan armeijan ylipäällikkö, kenraali Oleksandr Syrskyi raportoi 9. syyskuuta, että Venäjän joukot ovat kärsineet noin 300 000 kuollutta ja haavoittunutta taisteluissa pelkästään tammikuusta 2025 lähtien.

– Venäjän joukot ovat edenneet hitaasti koko vuoden 2025 ajan, ja sen tappiot ovat olleet suhteettoman korkeat valloitettuun alueeseen verrattuna.

ISW toteaa, että Putin on myös johtanut huonosti Venäjän taloutta koko sodan ajan, mikä on johtanut lisääntyneisiin ja kestämättömiin sotamenoihin, kasvavaan inflaatioon ja merkittävään työvoimapulaan.

Niin ikään ajatushautomo huomioi, että Putinin keskittyminen puolustusmenoihin ja Venäjän puolustusteollisuuden perustan rakentamiseen on tapahtunut huomattavasti siviilitalouden kustannuksella.

– Venäjän kyky rahoittaa sotakoneistoaan on osittain riippuvainen Venäjän öljynviennistä. Se rahoittaa merkittävän osan Venäjän liittovaltion tuloista.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pani merkille nämä Venäjän heikkoudet ja totesi torstaina, että Venäjä kärsii sodassa enemmän tappioita kuin Ukraina, ja että Putinin on luovuttava sodasta, jos öljyn hinta laskee.