Moskovan hyökkäyksen uhriluku kasvaa: 133 kuollutta

Moskovan hyökkäyksen uhriluku on noussut 133:een, kertoo riippumaton venäläismedia Mediazona viestipalvelu X:ssä.

Mediazona jakoi X:ssä videon terrori-iskun tapahtumapaikalta Crocus City Hall –konserttitalolta Moskovasta. Konserttitalo on romahtanut tulipalon seurauksena. Etsintä- ja raivaustöitä tapahtumapaikalla jatketaan.

Moskovassa tehtiin perjantaina terrori-isku, jossa aseistetut miehet hyökkäsivät konserttisaliin. Konserttitalo syttyi iskun jälkeen tuleen.

Terroristijärjestö Isis on ilmoittautunut iskun tekijäksi. Yksitoista henkilöä on otettu kiinni epäiltynä iskuun osallistumisesta.

The Investigative Committee reports that during the clearing of debris at the Crocus City Hall concert venue in Moscow, the death toll from the terrorist attack has risen to 133 people.

Search and recovery efforts are still ongoing pic.twitter.com/1kq4NXPdcV

— Mediazona English (@mediazona_en) March 23, 2024