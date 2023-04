Moskova täyttyi värväysjulisteista, Kreml kiistää uuden liikekannallepanon

Venäjän viime aikojen ratkaisut kielivät kiihtyvistä pyrkimyksistä haalia lisää joukkoja hyökkäyssotaan Ukrainassa.

Jopa pääkaupunki Moskova on alkanut täyttyä värväysjulisteista. Esimerkiksi toimittaja Jonny Tickle on jakanut Twitterissä alla näkyviä kuviaan kaupungilta. Värväysjulisteita on niin kauppojen ikkunoissa, mainostauluissa kuin bussipysäkeilläkin. Esitteitä asevoimista jaetaan myös kadulla.

Moskova on myös säätänyt uuden lain, jolla rajoitetaan asepalvelusikäisten oikeutta poistua maasta. Duuman eilen hyväksymä kieltää kaikkia asevelvollisuuden piirissä olevia kansalaisia poistumasta maasta siitä hetkestä lähtien, kun he ovat saaneet palvelukseenastumismääräyksen aina siihen asti, kun he ilmoittautuvat kutsuntatoimistossa. Lakimuutosten myötä kutsuntakirje voidaan nyt toimittaa sähköisesti ja sen huomiotta jättäminen on laitonta.

Lakimuutokset on tulkittu liikekannallepanon laajentamiseksi. Verkkouutiset kertoo asiasta lisää tässä.

Venäjä-asiantuntija Aleksander Djokicin mukaan uudet liikekannallepanon aallot ovat lakien myötä väistämättömiä.

– Venäjä on käyttänyt loppuun kansansa vapaaehtois- ja palkkasotilaspotentiaalin, Moskovan RUDN-yliopiston apulaisprofessorina aiemmin toiminut Djokic summaa Twitterissä.

Tämän jälkeen Kreml siirtyi käytännössä köyhimmän maalaisväestön ja työläisten värväykseen.

– He ovat taloudellisesti riippuvaisia valtiosta ja kaikkein kuuliaisimpia, koska he eivät tunne oikeuksiaan tai kykene järjestäytymään protesteihin, Djokic jatkaa.

Hänen mukaansa nämä resurssit on nyt käytetty. Jäljellä on enää liikekannallepanon laajentaminen kaupunkien väestöön. Tähän sisältyy poliittisia riskejä, joita Moskova on aiemmin halunnut välttää.

– Nämä mahdolliset värvättävät lähtevän aiempaa todennäköisemmin karkuun tai jättävät kutsunnat huomiota. Siksi on ollut tarpeen luoda uusia juridisia rakenteita.

Aleksander Djokicin mukaan Moskova tulee soveltamaan pakkovärväyksessä kovia rangaistuksia ja entistä suurempia taloudellisia yllykkeitä. Hän ennustaa tämän tulevan kalliiksi valtiolle ja johtavan uusiin maasta poistumisen aaltoihin.

Kreml on kiistänyt systemaattisesti uudet liikekannallepanot, vaikka niin sanottu hiljainen liikekannallepano on ollut käynnissä siitä lähtien, kun Venäjän diktaattori Vladimir Putin ilmoitti ”osittaisesta liikekannallepanosta” viime vuoden syyskuussa. Virallisesti liikekannallepano loppui lokakuun lopussa.

Putinin tiedottaja Dmitri Peskov kiisti tiistaina jyrkästi väitteet uudesta liikekannallepanosta.

– Mitään toista aaltoa ei ole, Peskov sanoi toimittajille.

Tiedottaja kertoi maaliskuussa, ettei Kremlissä käydä edes keskustelua uudesta liikekannallepanon aallosta. Hänen mukaansa mikään ei ole muuttunut.

– Mitään [keskusteluja] ei ole käyty eikä niitä myöskään käydä.

Lakimuutosten Peskov totesi olevan vielä kesken. Todellisuudessa uudet lait vaativat enää Vladimir Putinin allekirjoituksen tullakseen voimaan.

Impossible to understate just how ubiquitous this army recruitment drive is. It has completely taken over Moscow and you can barely go two minutes without seeing another poster.

And it’s not just shop windows:

– Billboards

– Bus stops

– Students handing out leaflets https://t.co/iMoEMmttHY pic.twitter.com/JlgDELGbsK

— Jonny Tickle (@jonnytickle) April 11, 2023