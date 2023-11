Moskova syyttää Suomea suuresta virheestä

Moskovan Kremlin lehdistösihteeri Dmitri Peskovin mukaan Suomi on valinnut vastakkainasettelun tien Venäjän kanssa.

Hän toteaa tämän olevan Kremlin näkökulmasta suuri virhe, kertoo Venäjän valtio-omisteinen uutistoimisto Tass.

Suomen hallitus päätti eilen sulkea Vaalimaan, Nuijamaan, Imatran ja Niiralan raja-asemat. Sulku astuu voimaan 18. marraskuuta kello 00:00. Minkäänlainen ylitys ei ole tämän jälkeen mahdollista Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla.

Päätökseen päädyttiin, koska viime päivien aikana Kaakkois-Suomen raja-asemille on ilmaantunut kymmeniä kolmannen maiden kansalaisia, jotka ovat saapuneet raja-asemalle ilman viisumia ja ovat heti rajalla hakeneet turvapaikkaa Suomesta.

– Voimme vain ilmaista harmistumisemme siitä, että Suomen viranomaiset ovat ryhtyneet toimiin kahdenvälisten suhteiden tuhoamiseksi. Meillä on aina ollut Suomen kanssa molempia osapuolia hyödyttävät, toisiaan kunnioittavat suhteet. Meillä oli keskinäinen ymmärrys. Venäjä ei ole koskaan lähihistorian aikana uhannut Suomea, meillä ei ollut syytä yhteenottoon. Nyt he ovat valinneet tämän tien. Meidän näkökulmastamme tämä on suuri virhe, Peskov sanoi venäläisille toimittajille perjantaina.