Moskova myy Ukrainalta varastettua viljaa Jemenin huthikapinallisille

Bellingcatin ja Lloyd’s Listin mukaan Venäjä myy todennäköisesti Ukrainalta varastettua viljaa salaa Jemenin huthikapinallisille. Päätelmä on tehty tutkimalla viljakuljetuksia koskevaa laivaliikenteen dataa.

Kyseessä oleva alus on nimeltään Zafar. Se on kulkenut Krimin niemimaalta Jemeniin vähintään kahdesti viime kuukausina. Lokakuussa viljaa lastattiin Zafariin Sevastopolin satamassa, ja marraskuun puolivälissä alus saapui Länsi-Jemenin As-Salifin satamaan Punaisellamerellä käytyään ensin Djiboutissa.

Tutkijoiden mukaan jokainen huthien hallitsemiin satamiin matkalla oleva alus joutuu ensin pysähtymään Djiboutissa YK:n asettaman UNWIM-tarkastusmekanismin takia. Zafar läpäisi tarkastuksen. Satelliittikuvien ja alusten seurantadatan perusteella se viipyi Djiboutissa marraskuussa useita päiviä. Tutkijoiden mukaan alus ei olisi saanut jatkaa matkaansa, koska sen lähtösatama oli Krimillä.

Aiemmin kuluneena vuonna alus teki samanlaisen matkan Sevastopolista läpäisten UNWIMin tarkastuksen. Silloin Zafar oli salannut lähtösatamansa kytkemällä laivan sijainnin ilmoittavan AIS-järjestelmän pois päältä.

Sevastopolin satama on Yhdysvaltojen ja Britannian pakotteiden kohde ja Zafarin Sevastopolissa käyttämä terminaali on puolestaan EU:n rajoitusten kohteena. Tutkijat kuitenkin huomauttavat, että YK ei ole asettanut pakotteita Sevastopolia tai edes Venäjää vastaan.

Syyskuussa Ukrainan varamaatalousministeri Markiyan Dmitrasevitš raportoi, että vuodesta 2022 lähtien Venäjä on lähettänyt Ukrainalta miehittämiltään alueilta vähintään neljä miljoonaa tonnia viljaa ja muita tuotteita maailmanmarkkinoille. Vienti on ollut arvoltaan noin 800 miljoonaa dollaria.

Tämän viennin pääsatama on ollut Sevastopol, mutta myös miehitetyistä Berdjanskista ja Mariupolista on lähetetty merikuljetuksia. Ensimmäiset ukrainalaisviljelijöiden kokoamat sadot Moskova myi ulkomaille jo kesällä 2022. Financial Timesin mukaan se myös ruokkii tällä viljalla ”ystävällisiä” hallintoja ja maksaa muun muassa Iranille sen toimittamista aseista.