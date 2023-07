Moskova julisti entisen päärabbinsa ”ulkomaiseksi agentiksi”

Venäjän oikeusministeriö on lisännyt entisen Moskovan päärabin Pinchas Goldschmidtin ”ulkomaisten agenttien” listalleen, koska tämä on vastustanut sotaa ja levittänyt ”väärää tietoa viranomaisten päätöksistä”, kertoo The Daily Telegraph.

Goldschmidt on sanonut antisemitismin eli juutalaisvastaisuuden lisääntyneen Venäjällä suursodan alkamisen jälkeen. Hän on varoittanut juutalaisia, että näiden syyllistäminen paikallisista ongelmista on ”pahenemassa yhä entisestään”.

Moskovan koraalisynagogassa toiminut Goldschmidt lähti Venäjältä maanpakoon Israeliin maaliskuussa 2022 ja erosi päärabin virastaan muutama kuukausi myöhemmin. Hän on myös kehottanut muita venäjänjuutalaisia seuraamaan esimerkkiään ja poistumaan maasta ”ennen kuin on liian myöhäistä”.

– Tämä on ensimmäinen kerta sodan alkamisen jälkeen, kun Venäjän hallinto on julistanut hengellisen johtajan ulkomaiseksi agentiksi ja ulkomaiseksi uhaksi, sanoi rabbi Goldschmidt israelilaiselle Ynet Newsille ja jatkoi:

– On todennäköisestä, että tämä on alkua Venäjän juutalaisyhteisöä vastaan kohdistettavalle uudelle antisemiittiselle kampanjalle, todeten lisäksi olevansa ylpeä siitä, että hän on ”historian oikealla puolella”.

Israelin hallituksen mukaan viimeisen vuoden aikana 43 000 venäjänjuutalaista on muuttanut Israeliin. Aikanaan peräti miljoonissa ja sittemmin sadoissatuhansissa laskettu Venäjän juutalaisväestö on pienentynyt Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen.

Vielä 20 vuotta sitten Venäjällä oli vajaa neljännesmiljoona juutalaista. Vuoden 2020 väestönlaskennan mukaan juutalaisia oli enää 83 896, joten 43 000 poismuutto tarkoittaisi maan juutalaisväestön yli puolittuneen.