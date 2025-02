Vuonna 2024 Suomessa oli yli 300 000 yrittäjää ja he pyörittävät joko yksin tai yhdessä muiden omistajien ja työntekijöidensä kanssa noin 570 000 yritystä. Yritykset työllistävät noin puolitoista miljoonaa suomalaista.

Ammattikirjailija Lasse Lindqvist, monialayrittäjä Hannu Mänty sekä tietokirjailija, monialayrittäjä Tomi Pyyhtiä ovat koonneet kansiin 20 suomalaisyrittäjän vaiheet.

Kirjasta käy ilmi, että moni yrittäjä on vahvatahtoinen henkilö, joka uskaltaa ja jaksaa kamppailla tavoitteidensa saavuttamiseksi. Lähes jokainen menestynyt yrittäjä on jossain vaiheessa huomannut, ettei ole olemassa oikotietä menestykseen. Oleellista on myös muuntautumiskyky, jos esimerkiksi maailmantilanteen muuttumisen takia yrittämisen olosuhteet muuttuivat.

Winston Churchill on kiteyttänyt yritysten merkityksen: ”Jotkut näkevät yksityisen yrityksen saalistavana tiikerinä, joka pitää ampua. Toiset näkevät sen lehmänä, jota pitää lypsää. Vain kourallinen ymmärtää, mikä se oikeasti on: väkevä hevonen, joka vetää koko vaunun.”

Ilari Alajoki aloitti kirjaimellisesti aivan pohjalta

Ilari Alajoki ymmärsi kovan työnteon merkityksen jo lapsuudessa, joten asenne yrittäjyyteen oli alusta saakka oikea.

Alajoen työura alkoi asevelvollisuuden suorittamisen jälkeen vuonna 1979 kirjaimellisesti aivan pohjalta. Hän pääsi tamperelaiseen siivousalan yritykseen varastomieheksi ja työtilat sijaitsivat kellarissa. Vuosien mittaan Alajoki oppi tuntemaan alan kaikki laitteet, aineet ja tarvikkeet. Ura eteni vauhdilla ja 1990-luvulla hän oli jo erään siivousalan yhtiön operatiivinen johtaja.

Alajoki ryhtyi vuonna 1994 yrittäjäksi perustamalla Tampereen Aluesiivous Oy:n. Asiakkaita tuli hyvin ja ensimmäisenä toimintavuotena yhtiöllä oli 40 ihmisen henkilökunta ja 600 000 euron liikevaihto. Kymmenen vuotta perustamisen jälkeen Tampereen Aluesiivous oli kasvanut vahvasti, liikevaihto oli neljä miljoonaa euroa ja henkilökunnan määrä oli 220 henkilöä.

Samoihin aikoihin Alajoki sairastui vakavasti ja osittain sen seurauksena hän päätti myydä yrityksensä. Siitä lähtien Alajoki on ollut miljonääri.

Yrityskauppa oli Alajoelle helpotus, mutta toisaalta myynti myös jäi vaivaamaan, olihan hän yrittäjä koko sydämeltään. Toisaalta Alajoella oli edelleen kaksi pienempää firmaa, Nordic Henkilöstöpalvelu, jonka hän oli perustanut vuonna 2003 sekä erilaisiin saneerauksiin ja erikoispuhdistuksiin keskittynyt Winclean. Molemmat yhtiöt kasvoivat vuosien huomattavasti ja Nordic myytiin vuonna 2021 puolet suuremmalla summalla kuin aikoinaan Aluesiivous Oy.

Alajoen mukaan menestyvän yrittäjän täytyy tietää vähän kaikesta, mutta hänen ei tarvitse osata kaikkea. Sen sijaan järkevä yrittäjä palkkaa ihmisiä, jotka osaavat hyvin oman osa-alueensa työn. Siten Alajoki vetäytyi pois operatiivisesta toiminnasta ja pysytteli enemmän taustalla.

Muutoinkin hän on aina pyrkinyt välttelemään julkisuutta. Hän on halunnut hoitaa asioita suoraan toimitusjohtajan kanssa. Jos tämä asetelma ei toiminut, niin johtajaa täytyi vaihtaa.

Elokuussa 2024 Alajoelle tuli täyteen 30 vuotta yrittäjänä ja samalla hän siirtyi totaalisesti pois työelämästä luopumalla kaikista yhtiöidensä hallituksen puheenjohtajuuksista.

Itseoppinut kiinteistövälittäjä

Vuonna 1988 syntynyt Andrei Koivumäki pääsi alkuvuodesta 2012 töihin välittäjäksi Kiinteistömaailma Oy:lle. Koivumäki teki valtavasti työtä ja samalla kehitti taitojaan. Jo ensimmäisen vuotensa jälkeen Andrei oli yhtiön huippumyyjä-listan 13. sijalla kaikkiaan 800 välittäjän joukossa.

Koivumäki osasi hyödyntää sosiaalista mediaa yhdysvaltalaisten hiphop– ja raptähtien lailla, menestyksen täytyi näkyä. Erään kerran hän kuvasi 5 000 euron setelitukkoa ja kertoi lähtevänsä lomalle. Vaikka välittäjän käytös ärsyttikin monia, niin hän alkoi saada hyvin julkisuutta. Maine kasvoi ja kerran Andrei sai välitettäväksi asunnon, joka oli ollut kaupan jo vuoden. Koivumäki möi kohteen kahdessa viikossa ja kollegoiden reaktiot olivat epäuskoisia.

Oman yrityksen perustaminen alkoi vähitellen hahmottua Andrein mielessä, mutta hänellä ei ollut laillistetun kiinteistövälittäjän tutkintoa. Andrei otti yhtiökumppanikseen LKV-tutkinnon suorittaneen henkilön ja vuonna 2019 Neliöt Liikkuu -kiinteistövälitysyhtiö sai alkunsa.

Alkuvaihe oli tietenkin jännittävää odottelua, lähtisikö yritys toimimaan kunnolla. Koivumäen julkisuus kuitenkin pelasti kaiken ja hän itse toteaa alun olleen voittokulkua. Välittäjiä rekrytoitiin lisää ja koronakriisin aikana yhtiö laajensi toimintaansa toisin kuin monet kilpailijat.

Andrei on monesti ollut julkisuudessa edelleen puuttuvan LKV-tutkintonsa takia. Hän on kuitenkin periaatteesta päättänyt, ettei aio suorittaa tutkintoa. Ilman sitäkin Andrei on myynyt todella paljon asuntoja ja arvioi tietotaitonsa alalla olevan kovempi kuin useimmilla tutkinnon suorittaneilla. Koivumäen mielestä hyväksi asuntomyyjäksi ei voi tulla kuin käytännön työtä tekemällä.

Lasse Lindqvist, Hannu Mänty ja Tomi Pyyhtiä: Suomen selkäranka. Tarinoita yrittäjistä ja yrittäjyydestä. 540 sivua. Kustannusosakeyhtiö Tammi 2024.