Moni vaihtaisi työpaikkaa, jos etätyöt kielletään

Lähes puolet etätöitä tehneistä työntekijöistä harkitsisi työpaikan vaihtoa, jos heiltä vietäisiin mahdollisuus etänä työskentelyyn. Nuorista eli 18-29 -vuotiaista työntekijöistä työpaikan vaihtoa harkitsisi lähes kaksi kolmesta (64 prosenttia).

Asia ilmenee Suomen Yrittäjien teettämästä Työelämägallupista.

Vastaajat kokevat etätöiden lisänneen työn itsenäisyyttä, työtyytyväisyyttä ja työn tuottavuutta. Etätöiden tekemisellä on ollut positiivinen vaikutus myös kokemukseen oman työn hallinnasta ja mielekkyydestä. Etätyöskentelyn koetaan vähentäneen myös sairauspoissaoloja sekä työssä koettua stressiä.

– Etätöiden salliminen on työnantajalle kilpailuetu rekrytoinneissa. Työelämägallupin mukaan moni nuori painottaa etätyön arvoa ja olisi valmis vaihtamaan työpaikkaa, jos etätyö ei olisi mahdollista, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä sanoo tiedotteessa.

– Lähityön ja työyhteisön tuoma lisäarvo ymmärretään, siksi työpaikoille on palattu laajalti. Silti kokemukset etätyöstä vaikuttavat olevan edelleen varsin myönteisiä. Hybridityöstä, ollaan vaihtelevasti etänä tai työpaikalla, on tullut työelämän arkea.

Jos hybridityö luo arvoa sekä työnantajalle että työntekijöille, Pentikäisen mukaan sitä kannattaa tehdä. Samalla hän muistuttaa, että viime kädessä työnantaja ratkaisee sen, missä ja miten töitä tehdään.

Etätyöstä raportoidaan myös kielteisiä vaikutuksia. Enemmistö (54 prosenttia) on sitä mieltä, että etätyö on vaikeuttanut työn ja vapaa-ajan erottamista. Eri mieltä asiasta on 45 prosenttia etätöitä tehneistä.

Valtaosa työnantajista suhtautuu myönteisesti monipaikkaiseen työhön

Valtaosa (79 prosenttia) työllisistä on sitä mieltä, että oma työnantaja suhtautuu myönteisesti monipaikkatyöhön. Eri mieltä asiasta on vain 13 prosenttia.

Jos monipaikkainen työ lisääntyisi, sitä haluttaisiin tehdä sekä kotona (67 prosenttia) että työpaikalla (60 prosenttia). Viidennes haluaisi tehdä monipaikkaista työtä vapaa-ajan asunnolla.

– Töitä voi tehdä työpaikalla, kotona, vapaa-ajan asunnossa tai muualla. Monipaikkatyö ei sovi kaikille, mutta monella se lisää työiloa, tyytyväisyyttä ja tuottavuutta, Pentikäinen tiivistää.

Etätöiden tekeminen on vähäisintä hyvinvointialueilla (28 prosenttia). Etätöiden tekeminen on yleisintä henkilömäärältään suurimmissa työpaikoissa. 10–49 työntekijän työpaikoissa etätöitä on tehnyt 32 prosenttia ja yli 100 työntekijän työpaikoissa 69 prosenttia.

Työelämägallupin toteutti Kantar Public Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 19. – 26. tammikuuta 2023. Tutkimuksessa oli vastaajana 1 028 työllistä. Tutkimusaineisto on väestöedustava vastaajien sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.