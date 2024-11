Moni ulkomailta tilaava unohtaa tärkeän asian

Ulkomainen verkkokauppa on kuusinkertaistunut viime vuodesta Suomessa, kertovat Tullin tilastot.

Eniten tilauksia tehdään Kiinasta, josta saapuu peräti 87 prosenttia alle 150 euron arvoisista ulkomaisista tilauksista.

– Sama trendi on nähtävissä EU:n laajuisesti. Kiinalaiset verkkojätit ovat kasvattaneet valtavan nopeasti jalansijaansa EU:n alueella. Samalla moni niistä jättää kuitenkin tärkeitä lakisääteisiä velvollisuuksia hoitamatta, kertoo etäkauppaa valvova ylitarkastaja Tiina Vermaete Pirkanmaan ELY-keskuksesta tiedotteessa.

Joulun lähestyessä perinteisesti suosittuja tuotteita ovat elektroniikka, lelut ja muut lahjoiksi sopivat tavarat. Kaupankäynnin keskittyessä kiinalaisiin verkkokauppoihin ja -alustoihin herää huoli tuotteiden kestävyydestä ja tuoteturvallisuudesta, mutta myös jätehuoltomaksujen laiminlyönnistä.

Tuottajavastuu on yritysten lakisääteinen velvollisuus, joka varmistaa, että tuotteiden jätehuolto hoidetaan asianmukaisesti, kun tuotteet poistuvat käytöstä. Näin materiaalit saadaan talteen ja kuluttajat voivat kierrättää maksutta. Velvoite koskee suomalaisten tuottajien lisäksi myös ulkomaisia etämyyjiä, joista kuitenkin vasta pieni osa hoitaa velvollisuutensa.

Kuluttajien on hyvä tiedostaa, että ulkomaiset verkkokauppiaat, jotka eivät hoida tuottajavastuutaan, sälyttävät lakisääteisen velvollisuutensa muiden harteille.

– Jonkun on maksettava ulkomailta tilattujen tuotteiden jätehuolto. Ulkomaisten verkkokauppojen valvonta on todella haasteellista ja teemmekin tiivistä yhteistyötä muiden EU-maiden viranomaisten kanssa etsiessämme keinoja saattaa nämä toimijat vastuuseen. Yhtä lailla tärkeää on kuitenkin, että myös kuluttajina teemme kaikki vastuullisia valintoja, painottaa Vermaete.

Verkkokauppaostosten tekeminen on helppoa, mutta miten valita vastuullisemmin? Oheisilla ELY-keskuksen julkaisemilla ohjeilla kuluttaja voi tehdä kestävämpiä ja ympäristöystävällisiä ostoksia. Jokainen pieni teko merkitsee:

Osta vain tarpeeseen: On hyvä miettiä, mitä oikeasti tarvitsee ja minkälaisia toimijoita haluaa tukea. Tämä vähentää turhaa kulutusta ja jätettä. Panosta laatuun määrän sijaan: Osta harvemmin ja panosta kestäviin, laadukkaisiin tuotteisiin, jotka kestävät käyttöä pitkään. Laadukkaat tuotteet vähentävät ympäristöä kuormittavaa kertakäyttökulutusta. Tilaa vastuullisilta kauppiailta: Tarkasta ennen tilausta, onko myyjä hoitanut lakisääteiset velvollisuutensa. Jätehuoltokompassi.fi-palvelu auttaa selvittämään, onko yritys hoitanut tuottajavastuunsa Suomessa. Korjaa, tuunaa ja käytä uudelleen: Kirpputoreilta löytyy monesti uudenveroisia tuotteita tai mukavaa tuunailuprojektia. Samalla säästyy rahaa ja luonnonvaroja. Valitse ympäristöystävällisiä tuotteita: Etsi tuotteita, joilla on ympäristömerkkejä, kuten Joutsen-merkki, EU-ympäristömerkki tai Reilu kauppa -merkki.