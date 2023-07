Moni ulkomaalainen ei ole uskoa silmiään Suomessa

Viime viikolla koko maailman katseet kääntyivät Suomeen, kun Yhdysvaltain presidentti Joe Biden vieraili Helsingissä. Nämä katseet pitää nyt kääntää turismiksi ja tulovirroiksi.

Onneksi tämä on huomioitu hallitusohjelmassa, jossa sanotaan: “Hallitus vahvistaa matkailualan kasvun edellytyksiä. Hallitus näkee matkailussa kehittämispotentiaalia joka puolella Suomea. Edistetään luonto- ja saaristomatkailua. Helpotetaan pienimuotoisen majoitustoiminnan tarjoamista.”

Hyvältä kuulostaa. Matkailuala kasvaa sitä nopeammin, mitä enemmän hallitus mahdollistaa kasvua. Tällä hetkellä koko alan kysyntä on vuodessa reilut 13 miljardia, josta ulkomaisten matkailijoiden osuus on hieman yli kolme miljardia.

Matkailun tuoman tulovirran voisi helposti tuplata. Meille olisi mahdollista kasvattaa matkailun kysyntä 26 miljardiin euroon per vuosi – siis 26 000 000 000 euroon vuodessa.

On olemassa kuusi syytä siihen, miksi hallituksen täytyy reippaasti parantaa matkailualan edellytyksiä.

Syy 1: Ulkomaalaiset turistit haluavat Suomeen

Moni ulkomaalainen ei ole uskoa silmiään, kun hän tulee ensimmäistä kertaa Suomeen. Meillä on Lapissa jokia, joista voi juoda. Meillä on kesällä valoisat yöt, joista voi nauttia keskiyön kävelyllä. Meillä on silminkantamattomiin järviä, vaaroja ja metsiä, joissa saa kuka tahansa liikkua. Meillä ei ole tuskaisia helteitä, vaan tänne tullaan myös kuumuutta pakoon.

Me tarjoamme rauhaa rakastaville hiljaisuutta, puhtaita vesiä ja erämaakämppiä. Me tarjoamme elämysten etsijöille eksoottista ruokakulttuuria, ilmakitaran soittoa ja suopotkupallon MM-kisoja. Me tarjoamme historiafaneille kivikautisia kalliomaalauksia, keskiaikaisia kirkkoja ja 1800-luvun puutalokortteleita. Me tarjoamme joulun jopa keskelle kesää: joulupukin kylä on avoinna ympäri vuoden.

Meillä on myös erottuvat vuodenajat ja monimuotoiset maisemat, minkä ansiosta Suomeen kannattaa matkustaa monta kertaa. Ulkomainen turisti voi käydä keväällä saaristossa, kesällä Keski-Suomessa, syksyllä Lapin kaamoksessa ja talvella Kainuun hankien keskellä – ja joka kerralla Suomi on erilainen. Meillä on tuhat matkailukokemusta yhdessä valtiossa.

Mitä tämä kaikki tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että meillä on kilpailuvaltteja, joiden ansiosta ulkomainen turisti haluaa tulla nimenomaan Suomeen. Samalla se tarkoittaa lisää ulkomaista rahaa, lisää elinvoimaa, lisää verotuloja ja lisää työpaikkoja.

Syy 2: Matkailussa on valtavasti kasvupotentiaalia

Suomen matkailu laahaa jäljessä, kun sitä vertaa muihin Pohjoismaihin. Pääkaupungeista Tukholma, Kööpenhamina ja Oslo ovat toipuneet koronasta ripeämmin kuin Helsinki, ja niiden hotellien käyttöasteet ovat muutenkin isommat kuin Suomessa.

Tämä ei tarkoita sitä, että meillä olisi syytä murheeseen ja häpeään. Sen sijaan tämä tarkoittaa sitä, että meillä on valtavasti potentiaalia. Markkinaa ei ole myyty täyteen, vaan kysyntää on vaikka kuinka. Nyt tarvitaan Visit Finlandin ja matkailualan järjestöjen aktiivisia toimia ja tukea, jotta ulkomaiset turistit saadaan Suomeen.

Meillä riittää tonttia, maisemaa ja lääniä. Meillä riittää kielitaitoa, kulttuuriymmärrystä ja palvelunhalua. Meillä riittää ideoita, elämyksiä ja innovaatioita. Meille mahtuisi vuosittain viisi miljoonaa ulkomaista turistia lisää, eikä se edes aiheuttaisi ruuhkia.

Matkailun tuoma ulkomainen raha on valtiontalouden kannalta parasta rahaa. Se ei ole maamme sisällä valmiiksi kiertävää rahavirtaa. Se ei synny myöskään tavaroiden kuskaamisesta ulkomaille. Matkailun tuoma ulkomainen raha syntyy kotimaisen palvelun ansiosta, jolloin työpaikat ovat Suomessa, palvelu tuotetaan Suomessa ja raha käytetään Suomessa.

Syy 3: Matkailualan toimijat ovat ympäristöystävällisiä toimijoita

Me matkailualan toimijat olemme laajasti tiedostaneet ympäristöystävällisyyden merkityksen. Visit Finland kannustaa kaikkia matkailualan toimijoita mukaan Sustainable Travel Finland -ohjelmaan, joka edistää kestävän kehityksen mukaista toimintaa.

Me pyrimme vähentämään luontokatoa ja hiilijalanjälkeämme kaikin mahdollisin keinoin aina maalämmöstä hyönteishotelleihin. Hotellit ja ravintolat lajittelevat jätteensä, hotellien katoilla on aurinkovoimaloita ja kaikki paperinen pyritään muuttamaan digitaaliseksi.

Sama johtoajatus näkyy myös pienissä hankinnoissa. Kertakäyttöastiat on karsittu minimiin. Hotellihuoneiden pienet roskaavat saippuapullot on vaihdettu isompiin pumppusäiliöihin. Jopa ruohonleikkurimme ovat sähköisiä. Elämme ajassa ja haluamme toimia luonnon hyväksi.

Pyrimme auttamaan myös matkailijoita kohti ekologisia valintoja. Hotellien sivuilta löytyy saapumisohjeet joukkoliikenteen avulla. Jokainen hotelli vinkkaa kävijöilleen alueensa hiihtoladut, golfkentät ja vaellusreitit. Käytämme ilmastosertifikaatteja ja vastuullisuusohjeita. Matkailuala tiedostaa erinomaisen hyvin oman hiilijalanjälkensä.

Kun matkailuala kasvaa, se tapahtuu luonnon ehdoilla. Siksi matkailualan kasvu on turvallista kasvua.

Syy 4: Matkailuala työllistää nuoria, maahanmuuttajia ja vajaatyökykyisiä

Matkailuala on tärkeä työllistäjä monelle sellaiselle ihmisryhmälle, joiden voi olla vaikea saada työtä muualta. Matkailusta löytyy usein nuoren ensimmäinen kesätyö, maahanmuuttajan päätyö, opiskelijan harjoittelupaikka, lisätuloja kaipaavan keikkaduuni ja vajaatyökykyisen osa-aikainen työpaikka. Ala työllistää lähes 150 000 ihmistä.

Matkailussa on sekin hieno piirre, että sitä voi tehdä sivutoimisena yrittäjänä. Moni maanviljelijä pitää työnsä ohessa vuokramökkejä, ja tavallinen kansalainen voi vuokrata ylimääräistä makuuhuonettaan AirBnb-palvelussa. Matkailijoille voi vuokrata myös urheiluvälineitä kuten kanootteja, polkupyöriä ja lasketteluvälineitä.

Jos hallitus aikoo saada Suomeen 100 000 uutta työllistä, silloin katseet pitää kääntää matkailualaan. Matkailu on matalan kynnyksen työllistymisen paikka – ja se tuo lisätuloja kenelle tahansa, joka pystyy palvelemaan turisteja omalla kotipaikkakunnallaan. Kaikesta tästä hyötyvät sekä yksilö että yhteiskunta.

Syy 5: Matkailuhankinnat tuovat hyvinvointia

Yksi asia meillä on aina mielessä: loma. Kaikki tutkimukset osoittavat, että vapaa-ajan matkailu lisää hyvinvointia ja laskee stressitasoja. Se ei ole ylellisyyttä vaan välttämättömyys tässä kiireisessä maailmassa.

Matkailuala ei tuota krääsää eikä tavaraa, vaan me tuotamme palveluita, elämyksiä ja muistoja. On viisaampaa ostaa lapselle synttärilahjaksi mieluummin pääsylippu huvipuistoon kuin hajoava muovilelu. On viisaampaa ostaa puolisolle lahjaksi mieluummin rentouttava kylpyläreissu kuin turha sähkövekotin. On viisaampaa tarjota työntekijöille mieluummin tiimipäivä hotellissa kuin mainosprintatut selkäreput.

Me ihmiset ostamme aivan liikaa tavaraa, jota emme tarvitse. Sen sijaan me tarvitsemme lepoa, rauhaa, hyvinvointia, rentoutumista ja elämyksiä. Matkailuala tarjoaa juuri niitä: enemmän hyvinvointia sekä yksilölle että ympäristölle.

Syy 6: Matkailu säteilee hyötyjä myös muille aloille

Matkailu ei ole mikään erillinen saareke yhteiskunnassa. Kun turisti menee syömään ravintolaan, hän kuluttaa samalla suomalaisen maanviljelijän tuottamaa lihaa, kauraa ja maitoa. Paikalliset leipomot ja konditoriat ovat usein tehneet maalaisleivät ja moussekakut, joilla turisti herkuttelee. Myös ison mittakaavan elintarviketeollisuus on lenkki tässä ketjussa, jossa puhdas ruoka kulkee pelloilta ravintolapöytään.

Näitä positiivisia heijastevaikutuksia näkyy myös kaupungilla. Kun matkailija tulee hotelliin, hän ostaa torilta mansikoita, erikoisliikkeistä vaatteita ja teatterista pääsylippuja. Jokainen matkailija jättää satojen eurojen edestä elintärkeää rahaa paikkakunnalle. Matkailijoiden tuomat eurot pitävät pienten paikkakuntien marketit ja palvelut pystyssä sesonkien ulkopuolella.

Mitä siis pitäisi tehdä?

Ensinnäkin työllistämistä pitää helpottaa. Meidän pitää mahdollistaa joustava paikallinen sopiminen. Matkailuala on sesonkipainotteinen ala, jossa tulovirrat eivät ole tasaisia. Kuukausivaihtelut ovat valtavia.

Myös matkailualan sääntelyn pitää olla järkevää. Alkoholilainsäädäntöä on vapautettava ja erilaisten lupien saamista on helpotettava. Ravintoloiden pitää voida myydä kalliita viinipulloja ulos – siitä ei kukaan alkoholisoidu. Myös kuntien täytyy ymmärtää se, että kun kaavoitus on joustavaa, se tuottaa kunnalle lisää työpaikkoja ja verotuloja.

Arvonlisäveronkin kanssa on oltava tarkkana. Jos matkailualan tai ravintoloiden arvonlisäverot nousevat, se tuntuu suoraan kuluttajan kukkarossa. Tämän myötä moni joutuu tinkimään lomistaan tai karsimaan lomabudjettiaan. Kun asiakkaat vähenevät, sen jälkeen myös työpaikat ja verotulot vähenevät.

Hei hallitus, tuplataan yhdessä matkailun tuomat tulot. Tarvitsemme lisää ulkomaisia miljardeja Suomeen.